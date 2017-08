Italien gilt als extrem erdbebengefährdet. Und Italien hat viele alte Häuser. Eine fatale Kombination, die immer wieder zu schweren Schäden führt. Dabei sehen Wissenschaftler durchaus Möglichkeiten, die Gefahren zu verringern.

Von Bernd Wode, tagesschau.de

Walter Brand erinnert sich noch gut an das Erdbeben im Friaul im Jahr 1976. Damals lebte er als Jugendlicher in Mailand. "Es war das einzige Mal, das ich so etwas mitbekommen habe. Wir alle liefen da auf die Straße, als wir das Beben spürten", erzählt der Ingenieur, der auch heute noch in der norditalienischen Metropole lebt und arbeitet. Bei dem Beben vor 40 Jahren starben mehr als 980 Menschen. Die Erdstöße waren bis nach Österreich und ins Allgäu zu spüren.

Italien im Fokus der Seismologen

Bewusstsein wächst, Fatalismus überwiegt

Das aktuelle Beben war längst nicht so heftig und doch folgenschwer. Wieder gibt es Tote, wieder sind viele Häuser zerstört. "Die Italiener leben damit", meint Brand, "sie haben ja auch keine andere Wahl." Es überwiege der Fatalismus, obwohl das Bewusstsein für die Gefahr durchaus bei vielen Menschen gewachsen sei. Gerade die jetzt betroffenen Regionen im Latium oder in Umbrien sind gekennzeichnet von vielen kleinen Orten mit zum Teil jahrhundertealten Häusern und vielen Denkmälern. "Die kann man ja nicht aus Zement nachbauen, nur damit sie erdbebensicher sind", sagt Brand.

Stefano Parolai forscht zu Frühwarnsystemen und seismischen Risiken am Geoforschungsinstitut in Potsdam

Das bestätigt Stefano Parolai. Der Italiener arbeitet seit 16 Jahren am Geoforschungsinstitut in Potsdam und ist Spezialist für seismische Risiken und Frühwarnsysteme. Er sieht vor allem zwei wichtige Faktoren in seiner Heimat: Zum einen ist fast ganz Italien erdbebengefährdetes Gebiet, zum anderen gibt es hier viele sehr alte Gebäude. Und für die gab es vor 100 Jahren eben noch keine Vorschriften zur Erdbebensicherheit so wie heute, wo EU-weit klare Regeln gelten. Es werde aber vieles getan, sagt Parolai. Etliche Programme würden aufgelegt, um die Menschen besser zu informieren und besser auf Beben vorzubereiten. Außerdem gebe es zahlreiche Forschungsprojekte.

Technologietransfer klappt nicht

Dies honoriert auch Okyay Altay, Oberingenieur am Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Viele Universitäten in Italien beschäftigten sich mit der Gefahr durch Erdbeben und mit der Frage, wie das Risiko der Erdstöße minimiert werden könnte. Und es gebe auch viele Firmen, die mit Sicherheitstechnik ihr Geld verdienten. "Aber der Technologietransfer zwischen Forschung und der Industrie funktioniert in Italien längst nicht so gut wie in Deutschland", moniert Altay. Durch die mangelnde Zusammenarbeit mit den Universitäten bleibe viel Knowhow ungenutzt.

Okyay Altay, Forscher an der RWTH Aachen, hält besseren Schutz auch der alten Häuser für möglich.

Auch die Möglichkeiten, alte Gebäude erdbebensicherer zu machen, hält er durchaus für gegeben. "Es gibt konstruktive Maßnahmen, mit denen ohne großen Aufwand das Risiko minimiert werden kann", sagt Altay. So könnten etwa zusätzliche Wände und Stützen eingebaut oder tragende Elemente verstärkt werden, mit denen die Schwingungsenergie der Erdstöße abgeleitet werden könnte. Teurer und aufwändiger wären Dämpf- oder Federelemente an den gefährdeten Gebäuden. Auch sie könnten nachträglich eingebaut werden. Zu den Kosten kann der Wissenschaftler nichts Konkretes sagen. Das sei je nach Gebäude unterschiedlich. Vor allem dies dürfte wohl bei vielen Hausbesitzern in Italien aber ein Hemmnis darstellen.

Vorhersage von Erdbeben? Unmöglich.

Bleibt schließlich die Frage, inwieweit Erdbeben vorhersehbar sind. Immerhin hatte es auch dieses Mal im Vorfeld kleinere Erdstöße gegeben. Das habe nichts zu bedeuten, sagt Stefano Parolai vom Geoforschungszentrum Potsdam. Geringe Erdbewegungen seien kein verlässlicher Hinweis auf ein folgendes großes Beben. "Erdbeben lassen sich einfach nicht vorhersagen", ist sich Parolai sicher. Allerdings gebe es auch im Bereich von Frühwarnsytemen durchaus noch Forschungspotenzial.

Zurück zu Walter Brand, dem Ingenieur aus dem vergleichsweise sicheren Mailand. In Gedanken ist er bei den Menschen in den vom Erdbeben betroffenem Gebiet. Und bei den jahrhundertealten Gebäuden, die jetzt zerstört sind. Es gebe Gegenden in Italien, da seien die Häuser nach Beben nie wieder aufgebaut worden, obwohl die Politik Hilfe versprochen hätte, mahnt Brand. Dieses Szenario könnte sich jetzt wiederholen.

