Nach Erdbeben in der Türkei Weitere Tote und viele Vermisste

Nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei ist die Zahl der Toten auf 22 gestiegen. Dutzende Menschen werden noch in den Trümmern vermutet. In den sozialen Medien werden Fragen an die Regierung laut.

Von Miriam Staber, ARD-Studio Istanbul

Mehrstöckige Häuser, die eingestürzt sind, abgesackte Balkone, dicke Risse in Wänden: Das Erdbeben im Südosten der Türkei hat schwere Schäden angerichtet. Das Zentrum des Bebens lag in dem Dorf Sivrice in der Provinz Elazig.

Die Erschütterungen kamen um kurz vor 21 Uhr Ortszeit. "Wir waren zu der Zeit zu Hause, die erste Erschütterung war sehr lang. Sie dauerte 15 Sekunden", sagte ein Anwohner der Agentur Reuters. Danach hätten alle ihre Häuser verlassen.

Minusgrade in der Nacht

Bis zum Morgen folgten laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde mehr als 100 Nachbeben. Dutzende Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. In der Nacht war es bitterkalt, die Temperaturen sanken in der Region auf bis zu minus acht Grad.

"Unsere Häuser sind entweder eingestürzt oder beschädigt. Wir können nicht in unser Dorf gehen", sagte ein 32-jähriger Arbeiter aus Sivrice. Einige Menschen hätten ihr Leben verloren. "Ich hoffe, Gott wird uns helfen, ich hoffe, Gott wird uns Geduld geben. Unsere Tiere sind gestorben. Unsere Familien haben sich in der Nacht um das Feuer versammelt, in Decken gehüllt."

Schweres Erdbeben im Osten der Türkei

tagesschau 10:50 Uhr, 25.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-651523~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schwangere Frau lebend aus Trümmern gerettet

Die türkische Katastrophenschutzbehörde meldete, sie habe Hunderte Helfer sowie Zelte, Betten und Decken ins Erdbebengebiet gebracht. Ibrahim Altan, Generaldirektor des Türkischen Roten Halbmonds, sagte dem Sender CNN Türk: "Der Rettungsdienst Afad macht die Such- und Rettungsarbeiten wirklich sehr schnell, die Teams sind sehr gut koordiniert. Viele Menschen haben Angst vor weiteren Nachbeben und wollen nicht zurück in ihre Häuser gehen. Deshalb wird ein Teil in Schulen und Moscheen unterkommen."

Bisher sollen fünf Menschen lebend aus den Trümmern geborgen worden sein. Darunter laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu eine schwangere Frau, die zwölf Stunden unter den Trümmern ausgeharrt hatte.

Bei einer Pressekonferenz am Vormittag sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca: "Um vorbereitet zu sein, haben wir außerdem vier voll ausgestattete, mobile Krankenhäuser mit jeweils 50 Betten aufgebaut und bereitgestellt."

Video in sozialen Medien sorgt für Wirbel

Der Südosten Anatoliens ist stark erdbebengefährdet. Das Zentrum des Erdbebens lag auf der sogenannten ostanatolischen Verwerfung. Hier stoßen Kontinentalplatten aufeinander.

In sozialen Medien in der Türkei wird seit dem Erdbeben gestern Abend ein Video vom vergangenen Oktober häufig geteilt, in dem ein solches Beben prognostiziert wird. Darin sprachen Forscher der Technischen Universität Istanbul eine Warnung für die Verwerfungslinie aus. Sie sagten, es gebe hier eine Anhäufung von Energie. Hier sei Vorsicht geboten. In den Kommentaren und Posts des Videos fragen sich viele Menschen, ob der Staat sie hätte besser schützen können.

Bergungsarbeiten nach schwerem Erdbeben in Türkei

Miriam Staber, ARD Istanbul

25.01.2020 12:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. Januar 2020 um 01:00 Uhr.