Bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 im Osten der Türkei sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Mehrere Gebäude stürzten ein. Regierungsvertreter warnten vor Nachbeben.

Ein starkes Erdbeben hat den Osten der Türkei erschüttert. Die Behörde für Notfallmanagement gab die Stärke des Bebens mit 6,8 an. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt, zahlreiche Gebäude stürzten ein. Mehrere Menschen sind noch unter Trümmern eingeschlossen.

Der Geologische Dienst der USA gab als Stärke 6,7 an. Das Beben habe nicht nur die Türkei, sondern auch Gebiete in Syrien, Georgien und Armenien erschüttert.

Erschütterungen in 200 Kilometer Entfernung

Das Zentrum lag in der Kleinstadt Sivrice in der Provinz Elazig. Das Beben war auch in 200 Kilometern Entfernung noch deutlich zu spüren. Verteidigungsminister Hulusi Akar wird mit den Worten zitiert, man müsse mit weiteren Toten rechnen. Die Informationen flossen zunächst spärlich weil das Internet in weiten Teilen des Erdbebengebiets ausgefallen ist. Innenminister Süleyman Soylu sagte, Rettungskräfte bemühten sich, zu möglichen Überlebenden vorzudringen. Sein Kabinettskollege Akar sagte zudem, das Militär halte sich bereit, falls Unterstützung benötigt werde.

In der Türkei kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben, da das Land auf mehreren seismischen Platten liegt. Eines der schlimmsten Beben war das der Stärke 7,6 im Jahr 1999. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Es gab Zehntausende Verletzte und Tote.

Mit Informationen von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul