Das genaue Ausmaß wird wohl erst bei Tageslicht klar werden, doch schon jetzt ist sicher: Bei einem Beben der Stärke 7,3 hat es im iranisch-irakischen Grenzgebiet viele Tote gegeben. Hunderte Menschen wurden verletzt.

Nach dem schweren Erdbeben im iranisch-irakischen Grenzgebiet hat es allein im Iran mindestens 141 Tote gegeben. Das erklärte das Innenministerium berichteten die Staatsmedien. Fast 900 Menschen seien verletzt worden. Im Irak berichtete die Behörden in der Provinz Suleimanija von sechs Todesopfern und rund 150 Verletzten.

Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht abzusehen. "Wir hoffen, dass die Zahl der Toten und Verletzten nicht mehr so stark steigt, aber sie wird steigen", sagte der Gouverneur der iranischen Provinz Kermanscha. Die meisten Schäden gab es Berichten zufolge in den iranischen Grenzstädten Ghassre Schirin, Sare Pole Sahab und Esgeleh.

Die Erdstöße hatten eine Stärke von 7,3, wie das Geoforschungszentrum Potsdam und die US-Erdbebenwarte USGS meldeten. Nach Angaben der deutschen Forschungsstelle lag das Zentrum des Bebens in etwa 34 Kilometern Tiefe in der iranischen Provinz Kermanschah; die US-Experten verorteten das Epizentrum etwas weiter westlich auf irakischer Seite der Grenze. Es gab bislang zwei schwächere Nachbeben.

Dünn besiedelte Bergregion

Sicher ist: Es handelt sich um eine abgelegene Bergregion, die dünn besiedelt ist. Es wurden Rettungsteams in die Stadt Ghassre Schirin geschickt, aber wegen des immer noch andauernden Stromausfalls in der Stadt könnten diese kurzfristig nicht effektiv eingesetzt werden, teilte das Gouverneursamt mit. Die Rettungsarbeiten könnten erst beginnen, wenn es wieder hell wird. Es sei also unklar, ob noch Menschen unter den Trümmern sind.

Die Region liegt auf mehreren großen Verwerfungslinien und ist deshalb anfällig für Erdbeben. Im Jahr 2003 zerstörte ein Beben der Stärke 6,6 die historische iranische Stadt Bam. Rund 26.000 Menschen kamen ums Leben.

Der türkische Gesundheitsminister Ahmed Demircan bot dem Nordirak Hilfe an, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond in der Türkei sagte den Betroffenen ihre Hilfe zu, wie der kurdische Fernsehsender Rudaw berichtete. Demnach will der Rettungsdienst unter anderem 3000 Zelte, jeweils 10 000 Betten und Decken sowie mobile Küchen und Heizgeräte in die Region senden.

Das Beben war laut Berichten auch in weit entfernten Gebieten zu spüren, so in Kuwait und in Teilen der Türkei.

