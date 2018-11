Ein starkes Erdbeben hat den Süden Alaskas erschüttert und in der Großstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. Die Tsunamiwarnung, die Behörden herausgegeben hatten, wurde wieder aufgehoben.

Ein Erdbeben der Stärke 7,0 hat den Süden Alaskas erschüttert. Das gab das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam an. Das Zentrum des Bebens wurde laut US-Erdbebenwarte (USGS) rund zwölf Kilometer nördlich von Anchorage registriert. Es ereignete sich demnach in 43 Kilometern Tiefe. In der größten Stadt Anchorage schwankten Gebäude, in Straßen entstanden Risse. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Keine Tsunami-Gefahr mehr

Die Tsunamiwarnung, die Behörden für einige Teile der Südküste herausgegeben hatten, wurde wieder zurückgenommen. Auf der Insel Kodiak waren die Bewohner von der Polizei aufgefordert worden, sich in höhere Lagen zu begeben.

In Alaska kommt es wegen des Zusammentreffens tektonischer Platten immer wieder zu Erdbeben. Das stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen - mit einem Wert von 9,2 - ereignete sich 1964 östlich von Anchorage. Rund 130 Menschen kamen damals ums Leben.