Sexueller Missbrauch an Minderjährigen - dafür ist der US-Hedgefonds-Manager Epstein zwar 2007 bereits verurteilt worden, bekam aber großzügige Hafterleichterungen. Nun gibt es neue Vorwürfe gegen ihn, und ein Trump-Minister gerät unter Druck.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Als am Wochenende die Nachricht über die Festnahme des Investmentbankers, Jeffrey Epstein, kommt, hat der schon Jahre unbehelligt in Freiheit seinen Reichtum genossen, obwohl er eigentlich im Gefängnis sitzen müsste. Für sexuellen Missbrauch an Minderjährigen - Taten, die seit mehr als 15 Jahren bekannt sind.

Dutzende Mädchen soll er zu sexuellen Handlungen gezwungen haben - die jüngste erst 13 Jahre alt. Epstein soll sie auf Poolpartys in seiner Villa in Florida für erotische Massagen gekauft haben - dann zu sexuellen Handlungen gedrängt. Ein Opfer erzählt es später im Sender NBC:

"Er lag auf dem Bauch - nur mit einem Handtuch um die Hüften - und telefonierte. Als er fertig war, drehte er sich um und sagte: 'Du kannst jetzt weitermachen und dich ausziehen.'"

Notlagen der Mädchen offenbar ausgenutzt

Auch zu Vergewaltigungen soll es gekommen sein. Vorzugsweise Mädchen in Notlagen soll Epstein für seine Dienste angeheuert haben. Er lockte mit Geld, berichtet eine junge Frau dem Sender NBC im Rückblick: "Meine Mutter war drogensüchtig. Sie konnte nicht für mich sorgen. Ich war obdachlos."

Seine Opfer soll Epstein aufgefordert haben, weitere Mädchen anzuwerben. Das Schneeballsystem funktionierte.

Das Anwesen des US-Milliardärs Jeffrey Epstein in Palm Beach

Ein undurchsichtiger Deal

Schließlich ermittelte das FBI. Eine 53-seitige Anklageschrift sollte den Finanzhai ins Gefängnis bringen, sagt der ehemalige zuständige Polizeichef Michael Reiter:

"Wir dachten, das würde reichen, um ihn für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu bringen."

Doch Epstein entkam - durch einen undurchsichtigen Deal mit der Staatsanwaltschaft: Der heute 66-Jährige bekannte sich in zwei Fällen der Prostitution schuldig. Dafür musste er 13 Monate in Haft. Er schlief in einem privaten Gefängnis-Trakt, weiß Julie Brown, die den Deal für die Tageszeitung "Miami Herald" ans Licht gebracht hatte: "Er bekam Ausgang zum Arbeiten. Das heißt: Jeden Morgen holte ihn sein Fahrer ab, um ihn ins Büro zu bringen."

Trump und Clinton - seine Freunde

Ein Verfahren vor einem Bundesgericht gab es nicht - und keine Details über die Gästelisten der Sexparties. Mit seinen Freunden hatte sich Epstein stets gebrüstet: Bill Clinton, der britische Prinz Andrew und Donald Trump. Der bezeichnete ihn 2002 im "New York Magazine" als "großartigen Kerl". Unterhaltsam sei er. Und man erzähle sich, dass er schöne Frauen so gern möge wie Trump selbst. Viele von ihnen jünger.

Sie zählt Epstein zu seinen Freunden: Donald Trump ... ... und Bill Clinton.

Doch davon sprach erstmal niemand nach Epsteins Verurteilung. Erst durch die #metoo-Debatte wagen sich weitere Zeuginnen nach vorn. Es gibt immer mehr Zweifel am Deal der Justiz. Der sei doch eine gute Sache, sagte der damalige Staatsanwalt von Florida, Alexander Acostia. Heute ist er Trumps Arbeitsminister.

"Die Opfer verdienen nichts anderes als Gerechtigkeit"

Ein Sweetheart-Deal mit einem Kinder-Vergewaltiger, meint dagegen ein Senator aus Nevada, Ben Sasse. Das mache viele Eltern wütend. Sasse fordert einen fairen, neuen Prozess. In einem Statement erklärte er: Epstein habe das letzte Mal eine traurig milde Strafe bekommen. "Die Opfer verdienen nichts anderes als Gerechtigkeit. Diese sollte nicht von der Größe des Bankkontos abhängen."