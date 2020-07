Coronavirus in England Johnson nimmt Lockerungen zurück

Die Engländer hatten sich bereits über die angekündigten Corona-Lockerungen ab morgen gefreut. Doch nun kassierte Premier Johnson diese wieder ein. Stattdessen wird die Maskenpflicht ausgeweitet.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die geplante Lockerung von Corona-Beschränkungen in England gestoppt. Grund seien Statistiken, wonach die Infektionszahlen wieder stark stiegen, teilte Johnson mit.

Somit werden die zum 1. August geplanten Wiederöffnungen von Kasinos, Bowlingbahnen und Eislaufhallen gestoppt. Sportfans dürfen auch weiterhin nicht Pferderennen, Cricketspiele und Snookerevents besuchen, was eigentlich ab Samstag in begrenzter Zahl wieder erlaubt werden sollte. Auch die vorgesehene Zulassung von Hochzeitsempfängen wurde kassiert.

Eigentlich sollten ab Samstag Kasinos, wie hier in Newcastle, wieder für Gäste öffnen dürfen. Nun bleiben sie weiter geschlossen.

Maskenpflicht wird ausgeweitet

Die Lockerungen sollen nun bis mindestens 15. August ausgesetzt werden. Dann würden die Maßnahmen erneut geprüft, sagte Johnson. Der Premier gab zudem eine Ausweitung der bisher für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr bestehende Maskenpflicht auf Museen, Galerien, Kinos und Gottesdienste bekannt.

Erst am Donnerstag hatte seine Regierung in Teilen von Nordengland die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie wegen steigender Fallzahlen wieder eingeführt. Danach dürfen sich Mitglieder verschiedener Haushalte nicht mehr treffen.