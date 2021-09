Emmy-Verleihung Krönung für "The Crown"

In Los Angeles sind die Emmys vergeben worden, die wichtigsten Serien- und Fernsehfilmpreise der Welt. Gewinner des Abends war die Serie "The Crown" über das britische Königshaus, die mit elf Emmys ausgezeichnet wurde.

Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Das Fernsehen feiert sich selbst. Schon in den ersten Minuten boten die Emmys Wohlfühl-TV und Kuschelatmosphäre. Und das in Coronazeiten. Gleich zu Beginn stimmten die Nominierten alle zusammen eine veränderte Version den Songs "Just a Friend", des verstorbenen Rapper Biz Markie an. Nach dem Motto: Auf das Fernsehen ist selbst in den schlimmsten Zeiten Verlass - zum Ablenken und Lachen.

Und so ist es kaum verwunderlich, dass auch eine Wohlfühl-Sendung des Streamingdienstanbieters Apple TV+ zum Überraschungssieger des Abends wurde: "Ted Lasso". Die Serie über einen amerikanischen Collegefootball-Trainer, der in Großbritannien ein mittelmäßiges Fußball-Team trainieren muss, gewann insgesamt vier Preise, unter anderem für Hauptdarsteller Jason Sudeikis.

Elf Emmys für "The Crown"

Abräumer bei den Primetime-Emmys war eine Sendung, die seit vielen Jahren immer wieder Preise gewinnt: "The Crown" über das britische Königshaus die als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde. Hauptdarstellerin Olivia Colman war sichtlich gerührt: "Ich wünschte mein Vater wäre hier, ich habe ihn während der Pandemie verloren". Insgesamt elf Emmys gewann die Netflix-Show "The Crown" an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, an denen die "Creative" und die "Telecast Emmys" verliehen wurden.

Olivia Colman gewann den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einer Dramaserie. Sie verkörpert in "The Crown" Königin Elizabeth II. Bild: REUTERS

Viel Beachtung erfuhr auch die Mini-Serie "Mare of Easttown" der Plattform HBO Max mit drei Emmys. Unter anderem gewann Oscar-Preisträgerin Kate Winslet als Hauptdarstellerin. Winslet dankte den anderen Frauen in der Kategorie. Dies sei eine Dekade, in der Frauen Frauen unterstützten.

Streaming-Plattformen dominieren

500 Gäste waren bei der Preisverleihung zugelassen, sie mussten Impf-und Testnachweise vorlegen. Ein Teil der Gäste wurde in einem Zelt untergebracht.

Die Emmys gelten als die wichtigsten TV-Preise der Welt, wobei richtiger wäre: TV und Streaming. In diesem Jahr dominierten die Streaming-Plattformen deutlich, allein HBO Max mit 130 Nominierungen, Netflix mit 129. Triumphieren konnte letztlich Netflix und holte insgesamt 44 Auszeichnungen. Darunter auch für die beste Mini-Serie mit The Queen's Gambit, die einen weltweiten Schach-Trend ausgelöst hatte.