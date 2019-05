Spannungen in Golfregion Emirate melden Sabotage an Schiffen

Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate soll es zu Sabotageakten an mehreren zivilen Handelsschiffen gekommen sein. Das teilte der Golfstaat mit. Mehrere arabische Staaten verurteilten die Aktionen.

Die Spannungen in der Golf-Region nehmen weiter zu. Am Sonntag meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), dass vier zivile Handelsschiffe vor ihrer Küste in internationalen Gewässern das Opfer von "Sabotageakten" geworden seien. Weitere Details wurden nicht genannt.

In der Region haben die Spannungen angesichts des Konflikts zwischen dem Golf-Anrainerstaat Iran mit den USA zuletzt massiv zugenommen. Die USA haben kürzlich die Verlegung eines Flugzeugträgers und einer Bomberstaffel in den Nahen Osten angekündigt und dies mit Drohungen des Iran begründet.

Ägypten verspricht Beistand

Die VAE zählen zu mehreren Staaten auf der Arabischen Halbinsel, die dem Golfkooperationsrat angehören. Auch Saudi-Arabien ist Mitglied der Organisation. Das Königreich ist Verbündeter der USA und Erzrivale des Iran, mit dem es um Einfluss in der Region ringt.

Vor diesem Hintergrund haben bereits mehrere Regierungen arabischer Staaten die vermeintlichen "Sabotage-Einsätze" verurteilt. Sie würden "Spannungen und Konflikte in der Region verschärfen", so Abdul Al-Sajani, Generalsekretär des Golfkooperationsrats. Das ägyptische Außenministerium sicherte den VAE Solidarität zu. Die Regierung in Kairo werde dem Land bei allen Herausforderungen beistehen, mit denen die VAE es vielleicht zu tun bekämen.