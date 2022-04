Private Mission AX-1 ISS-Besucher auf dem Rückflug zur Erde Stand: 25.04.2022 13:23 Uhr

Die vier Teilnehmer der ersten vollständig privat organisierten Raumfahrt-Mission haben mit Verspätung den Rückflug von der ISS angetreten. Schlechtes Wetter hatte die Rückkehr wiederholt verzögert.

Eine private Besuchergruppe ist von der Internationalen Raumstation ISS auf dem Weg zurück zur Erde. Die vier Raumfahrer dockten von der ISS ab, erklärte das private Weltraumunternehmen Axiom Space. Im Laufe des Tages soll die Kapsel vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen.

Die Gruppe war am 8. April mit einer "Crew Dragon"-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Ursprünglich sollten sie dort nur acht Tage verbringen. Schlechtes Wetter auf der Erde zwang sie jedoch zu wiederholten Verzögerungen bei ihrer Rückkehr.

Techniker des SpaceX-Kontrollraums im kalifornischen Hawthorne beobachten, wie die Besatzung der Mission AX-1 von der ISS abdockt. Bild: AFP

Privat organisierter Flug

Organisiert wurde die Reise zur ISS vom privaten Raumfahrtunternehmen Axiom Space, in Zusammenarbeit mit der US-Weltraumbehörde NASA und SpaceX, einer Firma von Milliardär Elon Musk. Die drei zahlenden Besatzungsmitglieder der Mission AX-1 sind der US-Immobilieninvestor Larry Connor, der kanadische Geschäftsmann Mark Pathy und der israelische Unternehmer und frühere Kampfpilot Eytan Stibbe.

Sie sollen Medienberichten zufolge jeweils 55 Millionen Dollar (50 Millionen Euro) für den Flug gezahlt haben. Kommandant ist der frühere US-spanische Astronaut Michael López-Alegría. Es handelt sich um die erste komplett private Crew.

Michael Lopez-Alegria, Mark Pathy, Larry Connor und Eytan Stibbe (von links) vor ihrem Abflug... Bild: AFP

...und an Bord der Internationalen Raumstation ISS, in der mittleren Reihe. Bild: dpa

Reihe von Experimenten durchgeführt

An Bord der ISS führten die Männer in Zusammenarbeit mit Forschungszentren auf der Erde eine Reihe von Experimenten durch. Dabei ging es laut der US-Raumfahrtbehörde NASA unter anderem um Herzgesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit in der Schwerelosigkeit. Die Bezeichnung "Weltraumtouristen" lehnen sie deswegen für sich ab.

Nach der Abreise der vier Besucher bleibt auf der ISS die reguläre Besatzung bestehend aus dem deutschen Astronauten Matthias Maurer sowie je drei russischen und US-Kollegen.

Bereits zuvor Privatleute auf der ISS

In der Vergangenheit hatten wiederholt Privatleute die ISS besucht. Erst im vergangenen Jahr flog neben dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa auch eine russische Filmcrew zu Dreharbeiten zur Weltraumstation.

Sie nutzten dabei aber Sojus-Raketen der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos.