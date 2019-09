Die Behörden der Bahamas warnen vor dem herannahenden Hurrikan "Dorian": Anwohner und Touristen wurden aufgefordert, die Küstenlinien zu verlassen. Gefährdet seien etwa 73.000 Menschen.

Auf den Bahamas haben die Behörden vor dem Hurrikan "Dorian" gewarnt, der wahrscheinlich im Laufe des Tages auf die Inselgruppe treffen wird. Anwohner und Touristen wurden aufgefordert, die Küstenlinien zu verlassen. Erwartet werde ein verheerender Sturm, sagte Ministerpräsident Hubert Minnis in einer landesweit übertragenden Pressekonferenz.

Es werde mit Sturmfluten gerechnet, die bis zu 15 Fuß (4,6 Meter) Höhe erreichen könnten. Gefährdet seien etwa 73.000 Menschen und 21.000 Gebäude. Der Sturm zog zuletzt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf das Archipel zu.

Schon zuvor hatte der Ministerpräsident die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Wer Evakuierungsaufforderungen missachte, "bringt sich selbst in sehr große Gefahr". Das US-Hurrikan-Warnzentrum NHC stuft "Dorian" als "extrem gefährlichen" Wirbelsturm der zweithöchsten Stufe vier ein.

Florida könnte schwächer getroffen werden

Entgegen früheren Befürchtungen wird Florida wohl nicht direkt von dem Hurrikan getroffen. Am Samstag schien es so, als würde "Dorian" an dem Bundesstaat vorbeiziehen und über dem westlichen Atlantik nördlich in Richtung der Bundesstaaten Georgia und South Carolina ziehen. Damit könnte den Anwohnern der Küste eine massive Katastrophe erspart bleiben.

Meteorologen warnten, dass die Küstengebiete selbst im besten Fall mit heftigen Regenfällen, Sturmfluten und zerstörerischen Winden rechnen müssten.