Gericht in Melbourne Djokovic muss Australien verlassen Stand: 16.01.2022 09:15 Uhr

Der serbische Tennisstar Djokovic hat im Streit um sein Visum eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht wies den Einspruch des Weltranglisten-Ersten zurück, damit muss er ausreisen. Djokovic reagierte enttäuscht, will aber kooperieren.

Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen und muss ausreisen. Wie ein Bundesgericht in Australien entschied, wurde der Einspruch des serbischen Tennisprofis gegen seine verweigerte Einreise und die Annullierung des Visums abgelehnt. Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und war mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist.

Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, hieß es in der Bekanntgabe der drei Richter James Allsop, Anthony Besanko und David O'Callaghan. Die Begründung solle frühestens am Montag erfolgen. Gegen das Urteil können beide Seiten keine Rechtsmittel einlegen.

Djokovic: "Extrem enttäuscht"

Djokovic zieht nach dem Urteil offenbar keine weiteren juristischen Schritte in Erwägung. Er respektiere die Entscheidung des Gerichts und werde mit den entsprechenden Autoritäten kooperieren, was seine Abreise betreffe, teilte der Weltranglisten-Erste in einer Stellungnahme mit, aus der mehrere Medien zitierten. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AAP zufolge wäre eine Berufung vor dem High Court, dem höchsten Gericht Australiens, möglich gewesen. Die Erfolgschancen waren aber ohnehin gering.

Damit darf der 34-Jährige seinen Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne nicht verteidigen. "Ich bin extrem enttäuscht über die Entscheidung", teilte Djokovic mit. Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger hat die Australian Open bereits neunmal gewonnen. "Ich fühle mich unwohl, dass ich der Fokus der vergangenen Wochen gewesen bin, und ich hoffe, dass wir uns nun alle auf das Spiel und das Turnier, das ich liebe, konzentrieren können", so Djokovic. Er werde sich nun ein bisschen Zeit nehmen, sich zu erholen, bevor er darüber hinaus weitere Kommentare abgebe.

Lange Verhandlung

Mehrere Stunden lang wurde vor einem Bundesgericht in Melbourne über die Causa Djokovic verhandelt. Die Sitzung hatte gegen 9.30 Uhr begonnen. Zunächst brachte die Seite von Djokovic ihre Argumentationslinie vor. Anschließend hatte die Seite der australischen Regierung das Wort. Drei Richter entschieden, ob der Weltranglisten-Erste im Land bleiben oder ausreisen muss. Um kurz vor 18.00 Uhr Ortszeit wurde die Entscheidung bekannt.

Wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete, hatte Djokovic die Sitzung aus dem Büro seiner Anwälte in Melbourne verfolgt. Die Nacht vor der Verhandlung beim Bundesgericht hatte der Rekordsieger der Australian Open in einem Abschiebehotel verbracht.

Fall mit vielen Wendungen

Djokovic war am Freitag zum zweiten Mal das Visum aberkannt worden, woraufhin er Einspruch eingelegt hatte. Er ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat.

Als ihm die Behörden in der vorigen Woche die Einreise verweigert hatten, war er ebenfalls vorübergehend in ein Abschiebehotel gebracht worden. Eine erste Gerichtsentscheidung am Montag war zu seinen Gunsten ausgefallen, Djokovic hatte daraufhin die Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier der Saison fortgesetzt.