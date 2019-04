Neues Streaming-Angebot Disney sagt Netflix den Kampf an

Mit Disney+ sagt der Unterhaltungsriese ab November Netflix den Kampf an. Dabei kann Disney auf ein prall gefülltes Programm verweisen. Doch die Konkurrenz hat einen entscheidenden Vorteil.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Der Unterhaltungsriese Disney will Ende des Jahres seinen Streamingdienst Disney+ starten und damit Netflix Konkurrenz machen. Am 12. November will Disney sein Streaming-Angebot starten. Zunächst in den USA, und innerhalb der nächsten zwei Jahre dann auch in Europa und anderen Regionen. Der monatliche Abopreis wird bei umgerechnet 6.20 Euro liegen. Wer sich für ein ganzes Jahr entscheidet, bezahlt 62 Euro. Filme und Serien sollen für diesen Preis auch in 4K verfügbar sein.

Disney Chef Bob Iger sagte, sein Unternehmen gehe stark und optimistisch in den Markt. Das besondere an dem neuen Dienst: die Nutzer können sich alle Inhalte herunterladen und so lange lokal anschauen, wie das Abo läuft. Alle Filme, die Disney dieses Jahr herausbringt, werden nach der Kinoauswertung auch bei Disney + zu sehen sein.

Von Marvel über Star Wars bis zu Pixar

Der Unterhaltungskonzern kann auf eine gut gefüllte Film-Bibliothek zurückgreifen: Die Marvel-Superhelden-Filme gehören ebenso dazu wie Star Wars und die Animationsfilme von Pixar. Gezeigt werden sollen auch Dokumentationen des Senders National Geographic und Angebote des Senders ABC.

Das Hollywood-Unternehmen kündigte an, im nächsten Jahr gut eine Milliarde Dollar in das Angebot zu stecken; 2024 sollen es jährlich zwei Milliarden sein. Nicht mit eingerechnet sind aber die Kino- und TV-Produktionen, die zunächst die Verwertungsketten durchlaufen, bevor sie auf der Streaming-Plattform sein werden.

Ziel sind bis zu 90 Millionen Abonnenten

Disney will mit seinem neuen Streaming-Angebot bis Ende 2024 auf 60 bis 90 Millionen Abonnenten kommen. Ein Drittel sollen aus dem Heimatmarkt USA kommen, zwei Drittel aus der restlichen Welt. Im Vergleich zu Netflix geht Disney mit Kampfpreisen in den Markt. Das günstigste, vergleichbare Netflix-Abo kostet im Monat 11,99 Euro.

Ein Nachteil: Filme sind dort nur in HD-Qualität abrufbar. Nur wer ein 4k-Abo hat, das 15,99 Euro kostet, kommt in den Genuss der höheren Bildqualität. Außerdem lassen sich längst nicht alle Filme und Serien, die es bei Netflix gibt, lokal herunterladen.

Netflix hat einen entscheidenden Vorteil

Im Unterschied zu Disney gibt Netflix jährlich gut 13 Milliarden Dollar für Eigenproduktionen aus. Es kommt derzeit auf gut 140 Millionen zahlenden Abonnenten. Netflix dürfte allerdings einen Vorteil haben, der am Ende über Erfolg und Misserfolg entscheiden könnte: Das Unternehmen kommt auf fast zehn Jahre Erfahrung im Streaming-Geschäft. Netflix "versteht" seine Kunden. Es hat ein ausgefeiltes System entwickelt, wie es für jeden einzelnen Nutzer passende Angebote präsentiert.

So versucht das Unternehmen aus dem Silicon Valley sicherzustellen, den individuellen Geschmack seiner Nutzer zu treffen. Sprich: Am Ende dürfte nicht hohe Filmkunst und Kreativität entscheiden, sondern wer die besten Algorithmen hat und sie zu seinem Vorteil einzusetzen vermag.