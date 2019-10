Am Flughafen der südanatolischen Stadt Diyarbakir ist eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen worden. Die 58-Jährige war nach einem Familienbesuch auf dem Heimweg. Über die Gründe der Festnahme gibt es Spekulationen.

Eine 58-jährige Hamburgerin kurdischer Abstammung ist in der Türkei an der Heimreise gehindert worden. Nach Angaben der kurdischen Gemeinde in Deutschland war die Frau bereits am Donnerstag am Flughafen von Diyarbakir festgenommen worden. "Der Fall ist dem Auswärtigem Amt bekannt und wird von unserer Botschaft konsularisch betreut", sagte ein Sprecher des Amtes der Nachrichtenagentur dpa.

Laut kurdischer Gemeinde war die Frau vor zwei Wochen zu einem Familienbesuch in die Türkei gereist. Als sie ihren Rückflug von Diyarbakir nach Hannover habe antreten wollen, sei sie von der Polizei abgeführt worden. Nach Angaben des Anwalts der Frau liege ein Haftbefehl aus Ankara gegen die 58-Jährige vor, sagte der Sprecher der Kurdischen Gemeinde, Mehmet Tanriverdi. Möglicherweise habe ihre Festnahme mit dem Engagement ihres Mannes, der Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Hamburg ist, oder auf ihrem Facebook-Account geteilten Postings zu tun. Tanriverdi sprach von "Schikane" und dem "Ausdruck der türkischen Willkürjustiz".

Viele Inhaftierungen nach dem Putschversuch

Seit dem gescheiterten Putsch vor drei Jahren sind immer wieder auch Deutsche in türkischen Gefängnissen gelandet. Eine ganze Serie von Festnahmen wegen "politischer Gründe" hatte 2017 zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Viele Betroffene durften inzwischen ausreisen, ihre Prozesse gehen aber in Abwesenheit weiter.

Im August war bekannt geworden, dass die Gesamtzahl der in der Türkei inhaftierten Deutschen binnen sechs Monaten von 47 auf 62 gestiegen war. Weitere 38 Bundesbürger saßen wegen einer Ausreisesperre in der Türkei fest. Das Auswärtige Amt führt mittlerweile allerdings nicht mehr aus, wieviele Deutsche aus politischen Gründen - also etwa wegen Terrorvorwürfen oder Präsidentenbeleidigung - inhaftiert sind.