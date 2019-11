In der niederländischen Stadt Den Haag hat ein Mann drei Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig, die Polizei fahndet nach ihm.

In Den Haag sind drei Menschen bei einer Messerattacke verletzt worden. Das bestätigte die Polizei via Twitter. Demnach griff ein Mann auf der Großen Marktstraße, einer Einkaufsstraße im Zentrum der Stadt, wahllos Passanten an. Nach Informationen der niederländischen Nachrichtenagentur ANP gibt es aber keine Anzeichen für ein terroristisches Motiv.

Zahlreiche Sicherheitskräfte vor Ort

Mehrere Rettungswagen waren umgehend vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Die Polizei sperrte die Gegend großräumig ab, ein Helikopter ist über der Stadt im Einsatz. Die Innenstadt war zum Zeitpunkt des Attentats voll mit Menschen, unter anderem wegen der Shoppingangebote am Black Friday.

Laut niederländischen Medien ist der mutmaßliche Täter flüchtig. Die Polizei fahndet nach einem Mann zwischen 45 und 50 Jahren mit grauer Jogginghose und dunkler Hautfarbe.