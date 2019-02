Proteste in Venezuela Kräftemessen auf den Straßen

Es war wohl die größte Kundgebung in Venezuela der vergangenen Jahre: Zehntausende gingen gegen Präsident Maduro auf die Straße. Doch auch Regierungsunterstützer demonstrierten - und zeigten sich unnachgiebig.

Von Markus Plate, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Zehntausende - vielleicht sogar mehr als Hunderttausend Menschen - gingen in Caracas bei der Großdemonstration der Opposition auf die Straßen. Die Kundgebung, zu der der mittlerweile von Dutzenden Staaten anerkannte Interimspräsident Juan Guaidó aufgerufen hat, war wahrscheinlich die größte Demonstration seit mehr als zehn Jahren.

"Freiheit" - viele skandierten es schon bei der Anreise per U-Bahn oder zu Fuß über die Stadtautobahn. Mit rauer Stimme rief Guaidó seinen Anhänger zu: "Wir schwören, solange auf der Straße zu bleiben, bis die Ursupation beendet, eine Übergangsregierung gebildet und freie Wahlen erreicht sind."

Die Opposition fordert zusätzlich, dass die Armee dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land lässt, um die katastrophale Versorgungslage zu lindern.

Während bei der Oppositionskundgebung fast ausgelassene Stimmung herrschte, demonstrierten am 20. Jahrestag des Amtsantritt von Hugo Chávez, dem Vorgänger und Mentor Nicolás Maduros, auch Regierungsunterstützer. Sie zeigten sich unnachgiebig: "Wir sind bereit, das Vaterland zu verteidigen, mit allen Mitteln", sagt ein Demonstrant.

Luftwaffengeneral wechselt die Seiten

Allerdings schienen weit weniger Menschen für Maduro auf der Straße zu sein, als für die Opposition. Und: Es waren vor allem Staatsbedienstete und Regierungsfunktionäre. Die Unterstützung auch hoher Ränge der venezolanischen Armee für Maduro scheint zu bröckeln.

Noch vor Beginn der Oppositions-Demonstrationen wechselte Luftwaffengeneral Francisco Yánez per Video in sozialen Netzwerken die Seiten: "Ich erkenne die diktatorische Herrschaft Maduro nicht an", sagte Luftwaffengeneral Franzisco Yánez. "Stattdessen erkenne ich Juan Guaidó als legitimen Staatschef an. 90 Prozent der Streitkräfte sind nicht an der Seite des Diktators, sondern an der Seite Venezuelas."

Proteste gegen Maduro, Proteste gegen Guaido

tagesthemen 23:30 Uhr, 02.02.2019, Xenia Böttcher, ARD Mexiko-Stadt





Druck auf Maduro steigt

Nur Minuten später bezeichnete das Oberkommando der Luftwaffe Yánez als Verräter. Doch die Ankündigung des Luftwaffengenerals, aber auch Videos von Sicherheitskräften, die sich von Demonstranten auf der riesigen Oppositionskundgebung umarmen lassen, dürften den Druck nicht nur auf Maduro, sondern auch auf Venezuelas Armee weiter steigen lassen.

Die Ankündigung der Opposition, auch von Guaidós Vize Stalin González im ARD-Interview, dass an einer Übergangsregierung auch Vertreter der sozialistischen Regierungspartei beteiligt werden sollen, könnte ebenfalls Wirkung gezeigt zu haben.

Als Reaktion auf die Demonstration hat Maduro Neuwahlen der Nationalversammlung noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Heute läuft ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten aus, darunter ist auch Deutschland. Sie hatten Maduro eine achttägige Frist zur Ansetzung von Präsidentenwahlen gesetzt, was dieser jedoch zurückwies. Nun könnten auch diese Staaten Guaidó offiziell ‎als Interimspräsidenten anerkennen.

Zehntausende bei Demo gegen Venezuelas Präsident Maduro

Markus Plate, ARD Mexiko-Stadt

