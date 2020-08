Zuletzt hatte sich die Polizei bei den Protesten in Minsk zurückgehalten - doch nun greift sie wieder hart durch, droht den Demonstranten offen mit Gewalt. Es kam erneut zu Festnahmen. Auch Journalisten sind im Visier der Sicherheitskräfte.

Die belarussische Sonderpolizei OMON hat in Minsk Proteste gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko aufgelöst und zahlreiche Menschen festgenommen. Auch viele Journalisten kamen vorübergehend in Gewahrsam. Die Sicherheitskräfte mit schwarzen Gesichtsmasken kesselten am Abend den Unabhängigkeitsplatz ein, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Dort hatten sich Hunderte Menschen trotz eines Demonstrationsverbots friedlich versammelt. Sie riefen "Freiheit!" und "Hau ab!". Die Menschenrechtsorganisation Wesna in Minsk sprach am Abend von rund 180 Festnahmen. Vor allem Männer wurden in Gewahrsam genommen und in Gefangenentransportern weggefahren.

Belarus-Proteste: Putin erklärt sich zu möglichen Unterstützung mit Einsatzkräften bereit

Die OMON war mit großen grünen Mannschaftswagen ohne Nummernschilder in Hundertschaften angerückt. In Lautsprecherdurchsagen warnten sie vor der nicht genehmigten Demonstration und drohten Teilnehmern der Kundgebung mit Gewalt.

Journalisten zur Polizeistation gebracht

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass etwa 20 Journalisten festgenommen wurden, die über einen Protest in der Hauptstadt Minsk berichten wollten. Die Sicherheitskräfte hätten die Telefone und Ausweise der Reporter konfisziert.

Das Innenministerium teilte später mit, dass die Journalisten zur Polizeistation gebracht worden seien. Dort solle geprüft werden, ob sie über eine gültige Presse-Akkreditierung verfügten. Alle Reporter, die eine offizielle Akkreditierung hätten, sollten freigelassen werden. Die Behörde bestritt, dass die Journalisten festgenommen worden seien.

Als eine führende Persönlichkeit der Demokratiebewegung wurde Maria Kolesnikowa bei den Ermittlern vorgeladen. Die 38-Jährige sitzt im Präsidium des Koordinierungsrates der Zivilgesellschaft für einen friedlichen Machtwechsel. Lukaschenko hat angekündigt, das Gremium zu zerstören. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Zwei Mitglieder sind bereits zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt worden.

Polizisten hielten Demonstranten in Kirche fest

Die Wut der Menschen in Minsk war mit den Händen greifbar, nachdem am Vorabend in der katholischen Kirche auf dem Unabhängigkeitsplatz 40 Minuten lang Menschen von der Sonderpolizei festgehalten worden waren.

Aus Protest gegen die Willkür hatte die Demokratiebewegung in Belarus Gläubige aller Religionsgemeinschaften zur Kundgebung gegen den Polizeistaat aufgerufen. Hunderte Menschen waren dem gefolgt. Sie sprachen laut Friedensgebete, als die Sicherheitskräfte einschritten.

Russland will notfalls Einsatzkräfte schicken

Kremlchef Putin erklärte, dass Russland bereit sei, seinem Nachbarn bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit Einsatzkräften zu helfen. Es sei eine eigene Reserve für den Fall eines Eingreifens gebildet worden, sagte dem Fernsehsender Rossija 1. Dies sei auf Bitten von Präsident Alexander Lukaschenko in Minsk erfolgt. "Ich hoffe aber, dass es nicht soweit kommen wird."

Lukaschenko warf dem Westen indes einen "hybriden Krieg" gegen sein Land vor. So wird in der Regel eine Kombination aus klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck, Computerangriffen und Propaganda bezeichnet. Lukaschenko hat dem Ausland schon mehrfach vorgeworfen, hinter den Massenprotesten gegen ihn zu stecken. Beweise legte er aber nicht vor.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August gibt es Proteste und Streiks in den Staatsbetrieben gegen Lukaschenko, den seine Gegner als letzten Diktator Europas bezeichnen. Er ist seit 26 Jahren an der Macht. Die Opposition erkennt den Sieg von Lukaschenko nicht an und wirft ihm Wahlbetrug vor