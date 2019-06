TV-Debatte der Demokraten Die ersten zehn Trump-Herausforderer

Bei der ersten TV-Debatte von zehn Demokraten, die US-Präsident Trump im Weißen Haus folgen wollen, wurden Unterschiede lediglich im Stil und in Einzelfragen deutlich.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

Wirtschaft, Krankenversorgung, Einwanderung, Irankrise, Waffen, Klimawandel - "wie würdet Ihr es damit als Präsident oder Präsidentin halten?" So war die erste Debatte der demokratischen Präsidentschaftskandidaten angelegt. Mehr abgefragt als diskutiert.

Zwei Dinge wurden deutlich: Alle Kandidaten grenzen sich zu allererst von Donald Trump ab. Charakterisieren ihn als Präsidenten der Reichen, und gerade nicht derjenigen, die ihn gewählt haben. Und zweitens: Positionieren die Demokratische Partei 2020 als die der arbeitenden Menschen, der kleinen Unternehmen.

Unterschiede in Einzelfragen

Unterschiede zeigen sich in Einzelfragen: So will die populäre Senatorin Elisabeth Warren Unternehmen wie Facebook oder Amazon zerschlagen. Dafür trifft sie auf Widerstand bei den Mitbewerbern. Staatliche oder private Krankenversicherung - da zeigen sich Unterschiede. Mehr oder weniger Staat? Gleiches gilt für Klimaschutz - Anreize oder Verbote? Klare Sieger gab es keine - aber sehr deutlich wurde Unterschied im Stil. Vor allem weniger bekannte Kandidaten nutzten die Gelegenheit, um mit griffigen Statements zu glänzen.