Anders als bei den europäischen Nachbarn stand in Polen das 100. Jubiläum der Unabhängigkeit im Vordergrund der Gedenkfeiern. An einem Marsch in Warschau nahmen mehr als 200.000 Menschen teil - darunter auch Rechtsextreme.

Mit einer Großdemonstration in Warschau und kleineren Gedenkveranstaltungen im ganzen Land hat Polen seinen 100. Unabhängigkeitstag gefeiert. An einem "Unabhängigkeitsmarsch" in Warschau nahmen nach Schätzung der Polizei rund 200.000 Menschen teil, darunter der polnische Präsident Andrzej Duda, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und der Vorsitzende der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), Jaroslaw Kaczynski, sowie mehrere rechte Gruppierungen.

Staatspräsident Duda sprach zum Auftakt der Versammlung auf dem Warschauer Pilsudski-Platz.

Umstrittener Gedenkmarsch

Ein Streit um den Marsch hatte seit Tagen die Feierlichkeiten überschattet. Kritiker warfen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS vor, damit nationalistische und rechte Gruppen unterstützt zu haben.

Es war das erste Mal, dass Vertreter des polnischen Staats gemeinsam mit solchen rechten Organisationen eine Kundgebung zum Unabhängigkeitstag abhielten. In den vergangenen Jahren hatten nationalistische Organisationen am 11. November "Unabhängigkeitsmärsche" veranstaltet, bei denen unter anderem rassistische Slogans skandiert wurden.

Nachdem die oppositionelle Stadtverwaltung den ursprünglich geplanten Marsch wegen Sicherheitsbedenken verboten hatte, organisierte die nationalkonservative Regierung einen Ersatzmarsch, zu dem sie auch die Nationalisten einlud. Duda und die Regierung hatten als Bedingung eines gemeinsamen Marschs mit den Nationalisten gefordert, dass die Teilnehmer ausschließlich die Nationalflagge tragen.

100 Jahre polnische Unabhängigkeit: Vereint und doch zerstritten

Flaggen rechter Gruppen aus Polen und Italien

Die Demonstranten wurden von Soldaten angeführt, die eine große Flagge mit der Aufschrift "Für dich, Polen" trugen. Mit etwas Abstand hinter den Regierungspolitikern folgten die Nationalisten. Viele von ihnen hatten Fackeln und die polnische Flagge. Es waren aber auch eine Flagge der rechten Gruppe "Nationales Radikales Lager" zu sehen sowie mehrere der italienischen Gruppe "Forza Nuova", deren Anführer Roberto Fico sich selbst als Faschist bezeichnet.

Schon seit Samstagabend hatten außerdem Tausende Menschen an Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen zum Unabhängigkeitsjubiläum im ganzen Land teilgenommen. Am 11. November 1918 war die lange Teilung Polens durch Preußen, Österreich-Ungarn und Russland überwunden worden.

Unter den Teilnehmern des Gedenkmarsches waren auch vermummte Mitglieder einer rechtsradikalen Gruppe.

