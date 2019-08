In Dayton im US-Bundesstaat Ohio hat ein Schütze laut Polizei neun Menschen getötet, 16 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot.

Weniger als 24 Stunden nach dem Massaker in Texas hat ein Schütze in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio neun Menschen getötet. Auch er sei tot. Das teilte die Polizei mit. 16 weitere Menschen sollen verletzt worden sein. Einsatzkräfte seien in der Nähe gewesen. Sie hätten schnell reagiert und die Situation beendet. Der Tatort sei groß und das FBI eingeschaltet worden.

Auf Twitter teilte die örtliche Polizei mit, der Schütze habe am frühen Morgen um 1:00 Uhr Ortszeit im Oregon District zu schießen begonnen.

Ebenfalls bei Twitter sind Bilder vom Tatort und Absperrungen der Polizei zu sehen. Das Oregon District ist ein historisches Viertel, in dem sich viele Bars, Restaurants und Theater befinden.