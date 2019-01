Der bei einem Messerangriff schwer verletzte Danziger Bürgermeister Adamowicz ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte der polnische Gesundheitsminister mit. Adamowicz war bei einer Benefizveranstaltung niedergestochen worden.

Der Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz ist nach einem Messerangriff im Krankenhaus gestorben. Der 53-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen, wie der Gesundheitsminister Lukasz Szumowski sagte. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, in dem Fall nun wegen Mordes zu ermitteln.

Adamowicz war am Sonntagabend bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung vor den Augen Hunderter Menschen von einem Angreifer niedergestochen worden. Die Klinge war nach Behördenangaben fast 15 Zentimeter lang. Der Bürgermeister erlitt Verletzungen an Herz, Zwerchfell und Organen im Bauchraum und verlor viel Blut. Er musst reanimiert werden und wurde in der Nacht fünf Stunden lang operiert. "Trotz all unserer Bemühungen haben wir ihn nicht retten können", sagte der Arzt Tomasz Stefaniak laut der Nachrichtenagentur PAP.

Das Attentat löste Entsetzen bei allen Parteien aus; viele Polen gingen als Zeichen der Solidarität mit Adamowicz Blut spenden. Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) verurteilte das Attentat als "barbarisch" und forderte alle Seiten zur verbalen Abrüstung in der politischen Auseinandersetzung auf. Politiker müssten mehr Verantwortung für Worte und Taten übernehmen, weil "es keinen Mangel an Wahnsinnigen auf beiden Seiten" des politischen Spektrums gebe, sagte PiS-Sprecherin Beata Mazurek.

Bei einer Benefizveranstaltung wurde Adamowicz (R.) von einem Angreifer mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt.



27-Jähriger festgenommen

Als mutmaßlicher Täter wurde ein 27-jähriger vorbestrafter Mann aus Danzig festgenommen. Offenbar hatte er sich mit einem Presseausweis Zugang zum Bühnenbereich verschafft. Momentan deutet viel darauf hin, dass die Attacke ein Racheakt gewesen sein könnte. Auch von psychischen Problemen des Mannes ist die Rede. Während der Veranstaltung stürmte er mit einem Messer bewaffnet auf die Bühne und stach mehrfach auf Adamowicz ein. Dabei soll er gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gesessen habe. Die Schuld gab er der vorangegangenen Regierung unter Führung der Bürgerplattform, der Adamowicz früher angehörte.

Laut den polnischen Behörden hatte der Mann wegen einer bewaffneten Banküberfallserie schon fünfeinhalb Jahre in Haft gesessen. Berichten zufolge war er erst im Dezember freigekommen.