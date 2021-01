Die animierte Kinderserie "John Dillermand" erregt in Dänemark derzeit die Gemüter. Der Protagonist hat den größten Penis der Welt und erlebt damit allerlei Abenteuer. Den Kindern gefällt's - Erwachsene streiten darüber.

Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

Das Kerlchen sieht ein bisschen aus wie aus Knete: Klein, schon ein bisschen älter, gezwirbelter Schnauzbart im Stil eines Schwimmers aus Kaisers Zeiten. Passend dazu der Badeanzug: rot-weiß geringelt.

Die kleinen Herausforderungen des Alltags

John Dillermand hat den größten Schniedel der Welt, könnte man auf Deutsch auch sagen, so heißt es im Lied. Es gibt nichts, was er damit nicht machen könnte. Er kann mit ihm wedeln, damit auch mal peinlich sein oder die Welt retten, wenn man ihn ließe. Naja, fürs Weltretten ist immer noch James Bond zuständig.

John Pillermann - so könnte die deutsche Variante lauten - hat es dagegen mehr mit den kleinen Herausforderungen des Alltags zu tun, auch wenn sein ebenfalls rot-weiß geringelter Penis meterlang ist, dünn und wenn er eher an eine dieser Zuckerstangen vom Jahrmarkt erinnert. Er führt zum Beispiel Hunde aus, dieser John, und als sie abhauen, fängt er sie mit Hilfe seines "Dillers" und einer Wurst wieder ein. Er kann mit dem "Diller" fliegen wie ein Hubschrauber, er kann Flaggen hissen, Wände bemalen und überhaupt jede Menge Quatsch machen.

Eigentlich kann John Dillermand auch seinen Penis so schnell rotieren lassen, dass er damit fliegt wie ein Helikopter. Hier bindet er sich stattdessen lieber Ballons dran.

Kinder sind begeistert....

Diese neue Serie im Kinderprogramm des öffentlichen Senders DR kommt bei der Zielgruppe, es sind Vier- bis Achtjährige, offenbar gut an. Malte, sechs Jahre alt, findet das Ganze spannend: "Er ist anders, weil er einen Riesenpenis hat", sagt er, "der ist richtig lang". Und die siebenjährige Dilara meint: "Das ist weder peinlich, noch irgendwie komisch, einfach nur… Na lustig eben!"

... Genderforscher schockiert

Streit gibt es unter Erwachsenen. Ein Rückschlag für die Geschlechtergleichheit, heißt es da etwa. Es gibt heftige Kritik, unter anderem von Vertretern der #MeToo-Bewegung, auch vom dänischen Genderforscher Christian Groes: "Natürlich ist das sehr gender-stereotypisch, wenn auch lustig. Ich finde es aber falsch, dass Johns Penis nicht in irgendeiner Form Widerstand erfährt. Wir leben in einer Zeit, in der Sexualität und Körpernormen in Frage gestellt werden, da hätte man John Dillermand irgendetwas entgegensetzen müssen."

Hat man aber nicht getan und wird man auch nicht tun. Sagt Morten Skov Hensen, der Chef des Kinderkanals: "Das ist ja kein Programm, mit dem Kindern der Körper erklärt werden soll, sondern ein absurdes Slapstick-Universum mit einer Figur, die einen bis zu zehn Meter langen, gestreiften Penis hat."

Denkanstoß über Körperlichkeit

Für ihn ist John Dillermand offenbar eher Teil der langen Tradition des Senders, der gerne an Tabus kratzt oder sie gleich ganz bricht. Der den Kindern politisch völlig unkorrekt auch einmal wild fluchende Onkels vorsetzt oder Jugendlichen splitternackte Erwachsene mit all ihren kleinen und großen Fehlern - beziehungsweise Besonderheiten -, als Denkanstoß über Körperlichkeit und fatale Schönheitsideale.

Jetzt also dieser John Dillermand mit dem ganz Großen, nur für die ganz Kleinen natürlich und auch nur so zum Spaß. "Es ist lustig, dass es um einen Penis geht", sagt Hensen. "Irgendwie ein bisschen peinlich, verboten und grenzüberschreitend, aber eben auch genau das, was Kinder im Alter von vier bis acht Jahren gerne machen."

