Die "Crew Dragon" ist in die letzte Phase ihres Testflugs eingetreten: Am Morgen hat sich die SpaceX-Raumkapsel von der ISS abgekoppelt - bald soll sie im Meer vor der Küste Floridas landen.

Nach etwa einer Woche im All ist der Testflug der privat finanzierten Astronautenfähre "Crew Dragon" in der entscheidenden Endphase. Die Kapsel koppelte sich am Morgen planmäßig von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Die Raumfähre ist nun wieder auf dem Rückweg zur Erde.

Rund fünf Stunden soll die "Crew Dragon" durch die Atmosphäre fliegen und dann mithilfe von Fallschirmen vor der Küste Floridas im Atlantik landen. Dann sollen Schiffe die Kapsel wieder an Land ziehen. Das ist die letzte Hürde auf dem sechstägigen Testflug, der bisher glatt gelaufen ist. Der Testflug war noch unbemannt; an Bord der Raumkapsel ist lediglich eine Puppe voller Sensoren.

Nach mehreren Tagen hat sich die "Crew Dragon" von der ISS abgekoppelt.

Im Sommer erstmals bemannter Flug?

Die NASA nannte das Projekt einen Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt. Die Raumkapsel des Unternehmens SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk hatte am vergangenen Wochenende nach rund 27 Stunden Flugzeit an der ISS angedockt, wo sie von den Astronauten der Raumstation untersucht wurde. Der Kanadier David Saint-Jacques stieg als Erster in die Kapsel und urteilte, sie sei sehr glatt und komfortabel wie die Business Class.

Es war das erste Mal, dass ein privat gebauter und betriebener Crew-Transporter von amerikanischem Boden zur ISS flog. Die USA wollen künftig stärker auf private Unternehmen für bemannte Missionen ins All setzen. Ziel ist es, wieder selbst bemannte Flüge zur Raumstation zu schicken und nicht länger von Russland abhängig zu sein.

Die NASA muss ihre Astronauten seit acht Jahren mit russischen Raumfähren zur ISS fliegen lassen, weil sie das Programm Space Shuttle eingestellt, aber noch keinen Ersatz dafür hat. SpaceX hofft, seine "Dragon"-Kapsel im Sommer erstmals bemannt starten zu können.