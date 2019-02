Nach der Absage der Ex-Moderatorin Nauert hat US-Präsident Trump eine neue Kandidatin als UN-Botschafterin nominiert: Die bisherige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, soll den Posten übernehmen.

US-Präsident Donald Trump will die bisherige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, zur neuen Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen machen. Das kündigte Trump auf Twitter an. Sie habe das Land "herausragend" vertreten, schrieb er. Er habe keinen Zweifel daran, "dass unser Land unter ihrer Führung auf höchstem Niveau repräsentiert wird". Die Personalie muss vom Senat bestätigt werden.

Überraschender Verzicht

Trump hatte ursprünglich die Außenamtssprecherin Heather Nauert für den Posten bei den Vereinten Nationen in New York nominiert. Nauert verzichtete jedoch am vergangenen Samstag überraschend auf das Amt. Sie begründete dies damit, dass die zwei Monate seit ihrer Nominierung für ihre Familie eine Strapaze gewesen sei. Die Opposition hatte Nauert mangelnde außenpolitische Erfahrung vorgeworfen. Sie arbeitete früher als Moderatorin beim konservativen und Trump wohlgesonnenen Fernsehsender Fox News.

Die Außenamtssprecherin Nauert zog ihre Kandidatur zurück.

Die bisherige Amtsinhaberin Nikki Haley hatte im Oktober nach weniger als zwei Jahren im Amt überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Ihre Gründe sind nach wie vor unklar.