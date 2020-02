Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Virus ist erneut deutlich angestiegen. Allein die Provinz Hubei meldete 56 weitere Verstorbene - und mehr als 2100 neu infizierte Patienten.

Das Coronavirus breitet sich in China weiter aus. Landesweit sind aktuell rund 17.200 Menschen infiziert. Am stärksten betroffen ist nach wie vor die Provinz Hubei. Dort gaben die Behörden einen Anstieg der Infektionen um mehr als 2100 Fälle bekannt. 56 weitere Personen seien zudem verstorben. Die Zahl der Todesopfer in China stieg damit auf 361.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Virus ist nun höher als während der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. An diesem Erreger waren damals in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 349 Menschen gestorben.

Dieses Krankenhaus in Wuhan wurde innerhalb von acht Tagen gebaut. Es soll Coronavirus-Patienten behandeln.

Von China aus hat sich das Virus inzwischen in mindestens 24 andere Länder ausgebreitet. Der bislang einzige bekannte Todesfall außerhalb Chinas wurde in der philippinischen Hauptstadt Manila verzeichnet. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Deutschland ist das Virus bei zehn Menschen nachgewiesen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich um einen Chinesen aus der Millionenstadt Wuhan in Hubei. Wuhan gilt als Ausgangsort der Epidemie.

USA bieten Hilfe an

Insgesamt haben die chinesischen Behörden in der Region um Wuhan 17 Städte mit rund 50 Millionen Einwohnern abgeriegelt. Möglich ist das in diesem Maße, weil sich die Kontrolle der kommunistischen Partei tief in die gesellschaftlichen Strukturen erstreckt. Polizisten in Schutzkleidung kontrollieren an Checkpoints, wer passieren darf und wer nicht. Und sie messen Fieber bei den Fahrern von Lieferfahrzeugen, die aus der abgeriegelten Zone kommen.

Um die Ausbreitung des Virus zu behindern, haben auch die USA China Hilfe angeboten. Die Volksrepublik habe das Angebot noch nicht angenommen, sagt der Nationale Sicherheitsberater, Robert O'Brien, dem Sender "CBS". China habe sich als viel transparenter erwiesen als in anderen Krisen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teilte mit, er werde auf einer Telefonkonferenz mit seinen Amtskollegen aus den anderen G7-Staaten ein gemeinsames Vorgehen gegen das Virus besprechen.

Verbindungen nach China lange unterbrochen

US-Präsident Donald Trump bewertete derweil die amerikanischen Maßnahmen gegen die Virusepidemie als erfolgreich. "Wir werden sehen was passiert, aber ja, wir haben es ausgeschaltet", sagt er dem Sender "Fox". Am Sonntagnachmittag traten in den USA neue verschärfte Reisebeschränkungen in Kraft.

Die US-Fluggesellschaften Delta und American Airlines gehen derweil von wochenlangen Unterbrechungen ihrer Flugrouten zwischen den USA und China aus. Delta erwartet eine Wiederaufnahme nicht vor dem 30. April, American geht zunächst vom 27. März aus. Auch die russische Eisenbahn stellte den Passagierverkehr nach China mittlerweile ein.