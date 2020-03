Das US-Repräsentantenhaus hat der Regierung acht Milliarden Dollar zur Eindämmung des Coronavirus bewilligt. Zwar gibt es offiziell erst 150 Fälle in den USA, doch Experten werfen Trump vor, die Krise herunterzuspielen.

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Tägliche Presse-Konferenz der Coronavirus-Taskforce im Weißen Haus: Vize-Präsident Mike Pence ist Trumps Mann gegen das Virus. Und wiederholt auch jetzt wieder gebetsmühlenartig die seit Tagen gleiche Botschaft. Das Infektionsrisiko sei gering. Flankiert vom Chefs des Zentrums für Seuchenkontrolle, des Gesundheitsministers und anderen Experten versichert Pence, dass seinem Chef nichts mehr am Herzen liegt, als die Gesundheit der Amerikaner.

US-Kongress will Milliardenpaket für Kampf gegen Coronavirus bereitstellen

Doch daran gibt es Zweifel: Die Trump-Regierung habe lange versucht, die Krise herunterzuspielen, sagt beispielsweise der Katastrophenschutz-Experte Irwin Redlener von der New Yorker Columbia University beim Radiosender NPR.

"Unsere Gesundheitsexperten und Behördenvertreter haben einen Maulkorb verpasst bekommen. Sie müssen sich alle Äußerungen vom Weißen Haus absegnen lassen. Und das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch gefährlich, wenn nicht mehr die Experten entscheiden, was passieren soll."

Trump lenkt lieber ab

Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung hatte der US-Präsident das Coronavirus als weiteren Hoax, also Schwindel der Demokraten, bezeichnet, um ihn aus dem Amt zu bekommen.

Und am Mittwoch machte der US-Präsident dann, wie so oft, seinen Amtsvorgänger Obama für eines der Hauptprobleme bei der Virusbekämpfung verantwortlich: mangelnde Test-Kits.

"Kümmern Sie sich endlich!"

Belege für die Behauptung blieb der Präsident schuldig - und entsprechend groß die Empörung beim demokratischen Abgeordneten Lou Correa aus Kalifornien im Interview bei CNN:

"Dieses Problem begann in China schon Anfang Dezember. Jetzt ist es März. Und jetzt fangen wir erst an, die Sache Ernst zu nehmen. Hören Sie auf, Obama dafür verantwortlich zu machen, oder die Demokraten, und kümmern Sie sich endlich."

Bislang gibt es in den USA rund 150 bestätigte Fälle, vor allem an der Westküste. Elf Menschen sind an der Krankheit Covid-19 gestorben, die meisten ältere Bewohner eines Pflegeheims bei Seattle. Doch es könnte wesentlich mehr Infizierte geben: denn bislang wurden in den USA erst gut 3500 Menschen getestet, auch weil zunächst nur das Zentrum für Seuchenkontrolle in Atlanta die Untersuchungen durchführte - und dafür noch dazu zunächst ein unzuverlässiges Testverfahren benutzte.

Inzwischen dürfen auch deutlich mehr Labore landesweit die Tests durchführen. Und Task-Force-Chef Pence kündigte an, dass in den nächsten Tagen bis zu 1,5 Millionen Test-Kits zur Verfügung stehen werden.

Wie weit ist das Virus in den USA tatsächlich verbreitet?

Erst dann, so der Seuchenexperte William Shaffner von Vanderbilt University in Tennessee bei CNN, werde man auch wissen, wie weitverbreitet das Virus in den USA tatsächlich ist.

Geld zumindest dürfte bei der Bekämpfung des Coronavirus keine Rolle spielen: In seltener Eintracht beschlossen Republikaner und Demokraten im Kongress, dafür acht Milliarden US-Dollar bereitzustellen - fast dreimal so viel, wie das Weiße Haus selbst beantragt hatte.