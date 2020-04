Seit Wochen gelten in Spanien strenge Ausgangssperren. Die einschneidenden Maßnahmen zeigen offenbar Wirkung: Die Zahl der Neuinfektionen und der Toten geht zurück - allerdings auf hohem Niveau.

In Spanien ist die Zahl der Covid-19-Toten den dritten Tag in Folge zurückgegangen. Innerhalb von 24 Stunden starben den amtlichen Angaben zufolge 674 Menschen, die mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert waren. Damit wurden erstmals nach neun Tagen weniger als 800 neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesopfer in Spanien stieg auf 12.418.

Auch die Zahl der registrierten Neuinfektionen ging zurück - auf rund 6000. Am Vortag waren in Spanien noch etwa 7000 neue Ansteckungen gemeldet worden.

In dem südeuropäischen Land infizierten sich bisher mehr als 130.000 Menschen mit dem Coronavirus. Mehr als 38.000 Betroffene gelten als wieder gesund. An einem Tag wurden fast 4000 an Covid-19 erkrankte Patienten als genesen entlassen.

Der positive Trend, unter anderem auch bei der Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser und Intensivstationen, wird von den Experten des Gesundheitsministeriums seit Tagen bescheinigt.

Ausgangssperren werden verlängert

Trotz der positiven Entwicklungen verlängerte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag die Notfallmaßnahmen und Ausgangssperren um weitere zwei Wochen bis zum 25. April. Diese Entscheidung muss aber noch vom Parlament gebilligt werden.

Derzeit dürfen nur Beschäftigte in bestimmten Sektoren wie der Gesundheitsversorgung ihrer Arbeit nachgehen. Restaurants, Bars und die meisten Geschäfte sind geschlossen, Menschenansammlungen sind verboten.

Spanien ist weiterhin weltweit eines der am stärksten von der Krise betroffenen Länder. Das Virus zieht vor allem die Regionen Madrid und Katalonien besonders stark in Mitleidenschaft.

