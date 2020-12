Der Gütertransport über den Ärmelkanal ist gestoppt, weil Frankreich wegen der neuen Corona-Variante seine Grenzen dicht gemacht hat. Eine Idee: Massentests für Lkw-Fahrer, um den Frachtverkehr wieder in Gang zu bringen.

Die britische Regierung verhandelt mit Frankreich darüber, Corona-Massentests für Lkw-Fahrer einzuführen, um den Warenverkehr über den Ärmelkanal wieder aufnehmen zu können.

"Tests der einen oder anderen Art sind Teil der Diskussionen, die der Verkehrsminister mit seinem französischen Gegenüber führt", sagte die britische Innenministerin Priti Patel in der BBC. "Diese Tests zum Laufen zu bringen, kann relativ schnell geschehen", ergänzte Patel. Einen genauen Zeitrahmen dafür wollte sie aber nicht nennen.

Zuvor hatte die BBC unter Berufung auf den französischen Europaminister Clément Beaune gemeldet, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson sich auf Maßnahmen geeinigt hätten, um die Grenze für den Frachtverkehr ab Mittwoch wieder zu öffnen. Details sollen demnach im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Zahlreiche Reisebeschränkungen für Großbritannien

In Großbritannien war kürzlich eine offenbar besonders ansteckende Mutation des Coronavirus aufgetaucht, woraufhin zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, den Reiseverkehr mit Großbritannien beschränkten. Frankreich schloss auch die Grenzen für den Frachtverkehr.

Die EU-Kommission will sich offenbar dafür stark machen, dass der Güterverkehr nicht beschränkt wird, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen. Im Personenverkehr bleibe die Empfehlung, Reisen so weit wie möglich zu vermeiden, aber ohne Grenzschließungen. Noch heute will sie demnach ihre Vorschläge den EU-Staaten unterbreiten. Diese sind aber nicht bindend. Grenzschließungen liegen in der Kompetenz der einzelnen Staaten.

Mehr als 1500 Lkw stecken fest

Zu Beginn der Weihnachtswoche saßen Reisende fest, Lastwagen stauen sich kilometerlang in der Grafschaft Kent im Südosten von England. Nach Angaben der britischen Innenministerin stehen auf der Hauptautobahn Richtung Hafen von Dover 650 Fahrzeuge. Weitere 873 seien zum nahe gelegenen, außer Betrieb genommenen Flughafen Manston umgeleitet worden.

Großbritannien ist auf Produkte angewiesen, die aus Europa per Lastwagen transportiert werden. Viele Lastwagen, die aus Großbritannien Fracht auf das europäische Festland bringen, kehren mit Gütern zurück. Der Direktor für Lebensmittel und Nachhaltigkeit vom British Retail Consortium, Andrew Opie, sagte, es könnte nach Weihnachten bei Lebensmitteln wie Salat, Gemüse und frischem Obst knapp werden, wenn der Grenzverkehr ab Mittwoch nicht "ziemlich frei" laufe.

Brexit-Frist endet bald

Das Chaos fällt für Großbritannien mit großer Unsicherheit vor dem bevorstehenden Abschluss der Verhandlungen über seine Handelsbeziehungen mit der EU zusammen. Die Übergangsfrist, die Großbritannien nach seinem Austritt im Januar die Teilhabe am EU-Binnenmarkt gestattete, endet am 31. Dezember.