Um die Deutschen in der Region Wuhan vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, will die Bundesregierung die Bürger ausfliegen lassen. Im Gespräch für die Aufgabe ist offenbar die Bundeswehr.

Die Bundeswehr arbeitet an Plänen, die Deutschen auszufliegen, die sich in der chinesischen Region Wuhan befinden. Sie sollen so vor einer möglichen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus geschützt werden. Die Aufgabe übernehmen soll nach Informationen des "Spiegel" die Bundeswehr.

Demnach plant die Bundesregierung seit dem Wochenende, ein oder zwei Jets der Luftwaffe am Mittwoch oder Donnerstag nach China zu schicken. Neben einem Truppentransporter vom Typ A310 sei auch ein Medevac-Airbus mit medizinischen Behandlungsplätzen im Gespräch. Da es aber unter den Deutschen in Wuhan bislang keine bekannten Infektionsfälle gebe, sie dies womöglich nicht nötig. Beim Auswärtigen Amt meldeten sich bislang 90 Deutsche.

Coronavirus breitet sich weltweit aus: Deutsche sollen aus chinesischem Wuhan ausgeflogen werden

tagesschau 20:00 Uhr, 27.01.2020, Ariane Reimers, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-652535~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

China lehnt Militärflugzeuge ab

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, er könne den Bericht nicht bestätigen. Die Bundeswehr sei aber "grundsätzlich auf alles vorbereitet". Das Auswärtige Amt habe Einzelheiten zum Einsatz nicht kommentieren wollen, so der "Spiegel". Die chinesische Regierung bestehe bislang darauf, dass die Deutschen mit zivilen Maschinen ausgeflogen werden.

Im Auswärtigen Amt tagte ein Krisenstab. Das Ministerium hatte mitgeteilt, es stehe seit Tagen mit den Deutschen vor Ort in Kontakt. Ein Konsularteam der Botschaft in Peking sei auf dem Weg nach Wuhan, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

USA, Frankreich und Russland planen Evakuierungen

Andere Länder wie Frankreich und die USA leiteten bereits Rückholaktionen in die Wege. Die USA planen einen Flug aus Wuhan, um Behördenpersonal und weitere US-Bürger nach San Francisco zu bringen, teilte das US-Außenministerium mit.

Für Privatpersonen gebe es allerdings nur begrenzte Kapazitäten. Vorrang hätten Menschen, die durch den Krankheitserreger stärker gefährdet seien. Nach Informationen des "Wall Street Journal" sollen sich in Wuhan etwa 1000 US-Amerikaner aufhalten.

Peugeot holt Mitarbeiter zurück

Auch Frankreich plant per Bus eine Evakuierungsaktion seiner Bürger aus der Hubei-Provinz. Das Generalkonsulat werde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden eine Busverbindung nach Changsha anbieten, zitiert die chinesische Zeitung "South China Morning Post" aus einer Mail des französischen Konsulats. Die Busse stünden Franzosen und ihren Ehepartnern und Kindern zur Verfügung. Zudem kündigte der Autobauer Peugeot an, Mitarbeiter und ihre Familien von Wuhan nach Frankreich auszufliegen. Betroffen seien 38 Personen.

56 Millionen Menschen unter Quarantäne

Auch Russland spricht einem Agenturbericht zufolge derzeit mit den chinesischen Behörden über eine mögliche Evakuierung russischer Staatsbürger aus Wuhan und der Provinz Hubei.

China hat drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Virus ergriffen: Mehr als ein Dutzend Städte wurden von der Außenwelt abgeriegelt, de facto stehen damit 56 Millionen Menschen unter Quarantäne.

Coronavirus: Bundesregierung prüft Evakuierung von Deutschen

Andreas Reuter, ARD Berlin

27.01.2020 13:44 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.