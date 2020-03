Coronavirus China meldet weitere Neuinfektionen

Die Zahl der Infizierten mit der neuartigen Lungenkrankheit überschreitet in China die Marke von 80.000. Allerdings verlangsamte sich das Tempo des Anstiegs. Auch andere Länder nennen neue Patientenzahlen.

In China sind erneut 42 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit sind bisher 2912 Menschen auf dem chinesischen Festland dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission weiter mitteilte, kamen landesweit zudem 202 neue Infektionen hinzu, womit die Gesamtzahl der nachgewiesenen Erkrankungen in China auf über 80 000 gestiegen ist. Noch am Vortage waren rund 570 neue Infektionen bekanntgegeben worden. Mehr als die Hälfte der seit Ausbruch des Virus erkrankten Patienten wurde jedoch nach offiziellen Angaben mittlerweile geheilt.

Weltweit sind mittlereile mehr als 3000 Menschen an der Krankheit gestorben und mehr als 88.000 mit dem Virus infiziert. In über 60 Ländern auf allen Kontinenten außer der Antarktis sind bislang Fälle bekannt geworden. Zuletzt meldeten Tschechien und die Dominikanische Republik erste Infektionen. Australien und Thailand berichteten zudem die ersten Todesopfer in ihren Ländern.

Vorerst geschlossen: der Louvre in Paris.

Louvre geschlossen

Nach China ist vor allem Südkorea von dem Virus betroffen. Auch dort stieg die Zahl der Neuinfektionen erneut an, auf mittlerweile mehr als 4200. Auch im Iran nähert sind aktuell fast 1000 Menschen betroffen.

In Europa meldete zuletzt Italien einen starken Anstieg. Dort sind mittlerweile fast 1700 Infektionen registriert - ein Anstieg um rund 50 Prozent in den letzten Tagen. Auch Frankreich meldete erneut neue Fälle. In beiden Ländern wurden deshalb die Vorsichtsmaßnahmen verschärft. So bleibt beispielsweise der Pariser Louvre für Besucher geschlossen.