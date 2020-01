Coronavirus in Wuhan EU will Europäer ausfliegen

Zwei Flugzeuge sollen Hunderte EU-Bürger aus der Region in China herausholen. Die erste Maschine startet morgen in Frankreich und wird etwa 250 Franzosen nach Hause fliegen. Das zweite Flugzeug soll im Laufe der Woche folgen.

In einer ersten Rückholaktion sollen am Mittwoch 250 französische Staatsangehörige zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus aus China ausgeflogen werden. Das erste Flugzeug der durch die EU kofinanzierten Mission werde am Mittwochmorgen von Paris starten, erklärte die EU-Kommission. In den nächsten Tagen soll demnach ein weiteres Flugzeug 100 EU-Bürger anderer Nationalitäten zurück nach Europa holen.

Die EU-Kommission teilte mit, dass Frankreich über den europäischen Zivilschutz entsprechende Unterstützung für Europäer in der Metropole Wuhan und Umgebung gebeten habe. "Die EU vergisst ihre bedürftigen Bürger nicht, wo auch immer in der Welt sie sich befinden", erklärte Katastrophenkommissar Janez Lenarcic. Die zwei Flugzeuge würden über den EU-Katastrophenschutzmechanismus mobilisiert.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts befinden sich in der Region Hubei 90 Deutsche und Angehörige. Derzeit wird eine Rückholaktion für sie geprüft.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Hubei

Die Bundesregierung warnt davor, in die Provinz Hubei zu reisen. Von dort aus breitet sich das Coronavirus aus. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von Reisen in die Region um die Millionenstadt Wuhan abgeraten. Jetzt heißt es auf der Internetseite des Ministeriums: "Vor Reisen in die Provinz Hubei wird gewarnt." An anderer Stelle heißt es aber weiterhin: "Das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan wird als moderat eingeschätzt."

Coronavirus-Fall in München: Gesundheitsminister Spahn sieht Deutschland gut vorbereitet

tagesschau 17:00 Uhr, 28.01.2020, Eckhart Querner, BR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-653035~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schärfere Informationen im Flugverkehr

Am Montagabend war in Deutschland der erste Fall eines Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden. Ein 33-jähriger Mann aus Bayern steckte sich nach Angaben der dortigen Behörden während eines Meetings an seinem Arbeitsplatz im Kreis Starnberg an, an dem auch eine Kollegin aus China teilgenommen hatte. Dem Betroffenen geht es den Angaben zufolge momentan gut. Er wird am Klinikum München-Schwabing medizinisch überwacht und isoliert.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ordnete als Reaktion mit verschärften Informationspflichten im Flugverkehr. Piloten von Flügen aus China müssen bei einer Landung in Deutschland den Tower über den Gesundheitszustand ihrer Passagiere informieren, sagte Spahn.

Bestätigte Fälle gibt es bislang (Stand 28.1.) in China, in Frankreich und Deutschland, in Nepal, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, Kambodscha, Südkorea, Japan, Australien und den USA.

Reisende werden außerdem verpflichtet, Formulare zu ihrem Gesundheitszustand auszufüllen. Fluggesellschaften müssen die Informationen an die Behörden weiter geben. Es müssen auch Sitzpläne aus den Flugzeugen weitergegeben werden, damit nachvollziehbar ist, wer neben wem saß. Neben der Anordnung für den Flugverkehr verpflichtete Spahn per Eilverordnung außerdem Krankenhäuser, auch Verdachtsfälle auf den Coronavirus zu melden

Auch nach der Bestätigung des ersten Falls des Coronavirus in Bayern bleibe die Gefahr für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung gering, erklärte das Robert Koch Instituts (RKI). Diese Einschätzung könne sich aber kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern, so das Institut. Mit einem Import von einzelnen Fällen nach Deutschland müsse gerechnet werden.

Vierter Coronavirus-Fall in Frankreich

Das neuartige Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bereits mehr als 100 Menschen gestorben sind - die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen ist inzwischen auf mehr als 4500 gestiegen.

Vergleicht man Ausbrüche wie SARS mit der saisonalen Grippe, so zeigt sich: Die Zahl der schweren Fälle und der Toten ist bei der saisonalen Grippe erheblich größer.

Weltweit steigt die Zahl der Patienten. Rund 60 Nachweise wurden bisher unter anderem aus den USA, Japan, Südkorea, Kanada, Thailand sowie Australien gemeldet. Behörden haben einen vierten an dem Coronavirus erkrankten Menschen in Frankreich bestätigt. Bei dem Patienten handele es sich um einen älteren chinesischen Touristen, teilte das französische Gesundheitsministerium mit. Der Mann befinde sich in einem kritischen Zustand und werde auf einer Intensivstation in einem Pariser Krankenhaus behandelt. In Taiwan steckte sich ein um die 50 Jahre alter Mann bei seiner Frau an, nachdem diese aus Wuhan zurückgekehrt war, wie die zuständige Behörde CECC mitteilte.

Der Würzburger Tropenmediziner August Stich rät zu "aufmerksamer Gelassenheit". "Die Einschläge kommen zwar näher, aber mehr ändert sich an der Gesamtsituation auch nicht", sagte der Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin an der Würzburger Missioklinik. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, Christian Drosten, sagte, Deutschland müsse sich schon jetzt auf eine mögliche Pandemie vorbereiten.



Hotline für Bürger

Die Behörden in Bayern haben für Bürger eine Telefon-Hotline eingerichtet, bei der sich besorgte Bürgerinnen und Bürger melden können.

Unter der Telefonnummer 09131/6808-5101 können die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen.

Wichtige Informationen zum Coronavirus und dem ersten bestätigten Fall in Bayern sind zudem auf der Internetseite des bayerischen Gesundheitsministeriums unter www.coronavirus.bayern.de zu finden.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 28. Januar 2020 um 16:00 Uhr.