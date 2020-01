Coronavirus in China Virus-Krise statt Neujahrs-Ruhe

Krisensitzung am Neujahrstag: Chinas Führung will im Kampf gegen das Virus Entschlossenheit demonstrieren. Die Zahl der Erkrankten steigt.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

In Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das Politbüro zu einer Sondersitzung zusammengerufen, um über die Virus-Krise zu beraten. Eine aus europäischer Sicht zu vernachlässigende Bürokratie-Info, aber für China bemerkenswert: Normalerweise ist am Chinesischen Neujahrstag absolut nichts los in der Volksrepublik.

Dass die staatlichen Medien nun vermelden, dass sich Xi der Sache persönlich annimmt zeigt: Die Staats- und Parteiführung will Entschlossenheit demonstrieren. Sie hat weitere Ärzteteams in die besonders betroffene Stadt Wuhan in der Provinz Hubei geschickt. Auch Militärärzte haben sich auf den Weg gemacht.

Weitere Fiebermessungen an Flughäfen

"Ich werde gemeinsam mit meinen Kameraden aus der Medizin-Truppe alles tun, um den Virus zu bekämpfen", sagte eine Soldatin im staatlichen Fernsehen vor ihrem Abflug nach Wuhan.

Nicht nur dort, sondern auch in allen anderen Landesteilen der Volksrepublik sollen mobile Fiebermessstationen aufgebaut werden, und zwar an Bahnhöfen und Flughäfen. Reisende mit verdächtigen Symptomen sollen sofort in eine Klinik gebracht werden.

Hongkong verlängert Ferien

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong rief Regierungschefin Carrie Lam eine Art Virus-Notstand aus: "Wir werden die Schulferien verlängern. Alle Kindergärten und Schulen bleiben bis mindestens zum 17. Februar geschlossen. Denn durch die große Zahl der Schülerinnen und Schüler gibt es ein hohes Ansteckungsrisiko."

An den Hongkonger Grenzübergängen nach Macau und Festlandchina sollen Reisende noch genauer als bisher überprüft werden, auf mögliche Krankheitssymptome. Vor allem auf Fieber. Das gilt auch für den Flughafen der autonom regierten Stadt.

Millionenstädte in China abgeschottet

tagesschau24 13:00 Uhr, 25.01.2020, Steffen Wurzel, ARD Shanghai





Zutritt nur nach Kontrolle: An Pekings U-Bahnstationen wird die Temperatur der Passagiere überprüft.

China-Virus: Führung zeigt Entschlossenheit, Virus-Notstand in Hongkong

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

Über dieses Thema berichtete am 25. Januar 2020 Deutschlandfunk um 12:11 Uhr in der Sendung "Informationen am Mittag" und tagesschau24 um 13:00 Uhr.