Zwei Deutsche an Bord der "Aida Aura" stehen unter Corona-Verdacht. Das Kreuzfahrtschiff darf deshalb seinen norwegischen Hafen nicht verlassen. Unterdessen verordnen Twitter und Google Mitarbeitern Home-Office.

In Norwegen stehen zwei deutsche Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Aida Aura" unter Verdacht, mit dem neuen Coronavirus infiziert zu sein. Das Schiff mit rund 1200 Passagieren liegt derzeit im Hafen der Küstenstadt Haugesund, im Südwesten des Landes. Ein Arzt der Gemeinde sagte dem norwegischen Rundfunk NRK, beide Passagiere seien vor einer Woche in Kontakt mit einer Person gewesen, bei der das Virus festgestellt worden sei. Diese Person befinde sich aber nicht an Bord. Die beiden Passagiere hielten sich nun in ihrer Kabine auf, bis die Ergebnisse der Tests vorlägen. Voraussichtlich sei das am Nachmittag. So lange müsse die "Aida Aura" im Hafen bleiben.

"Das Geschehen verlagert sich weg von China"

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde das Virus weltweit inzwischen bei etwa 90.900 Menschen in 73 Ländern nachgewiesen. Allein China habe nach offiziellen Angaben 80.280 Infizierte. "Das Geschehen verlagert sich etwas weg von China, und der Rest der Welt wird vermehrt betroffen", sagte Vizepräsident Lars Schaade. Seit gestern seien in China offiziell 115 Fälle hinzugekommen, in den restlichen 72 Ländern 1700 Fälle. Es handele sich weiterhin um eine dynamische und ernstzunehmende Situation.

Außerhalb Chinas, wo das Virus ausbrach, ist Südkorea am schwersten betroffen. Die Gesundheitsbehörden meldeten gestern 600 neu nachgewiesene Infektionen. Heute kamen laut der Nachrichtenagentur Reuters 374 Fälle hinzu. Die Gesamtzahl habe damit 5186 erreicht. Die Zahl der Toten, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, lag gestern bei 28.

Tote in Italien und in den USA

In Europa hat Italien am meisten mit der Coronavirus-Epidemie zu kämpfen. Hier stieg die Zahl der Infizierten auf mehr als 2000. 52 Erkrankte sind an dem Virus gestorben, wie der Zivilschutz in Rom mitteilte.

Auch in den USA erhöhte sich die Zahl der Menschen, die am Coronavirus gestorben sind: Die Behörden meldeten sechs Todesfälle, alle aus Pflegeheimen im US-Bundesstaat Washington nahe der Metropole Seattle. Am Samstag war dort der erste Todesfall in den USA gemeldet worden. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge wurden mittlerweile 43 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 gestestet. Laut Medienberichten sollen es allerdings deutlich mehr sein.

Home-Office bei Twitter und Google

Die US-Technologiekonzerne Google und Twitter riefen Mitarbeiter auf, von zu Hause aus zu arbeiten. Bei Google darf heute sicherheitshalber keiner der 8000 Beschäftigten am europäischen Hauptsitz in Dublin ins Büro. Dort hatte ein Kollege grippeähnliche Symptome gemeldet. Twitter ordnete Heimarbeit für alle Mitarbeiter in Hongkong, Japan und Südkorea an. Zudem werde das Home-Office für alle Beschäftigten weltweit empfohlen, wenn dies irgendwie möglich sei. Interne Besprechungen und wichtige Aufgaben sollen für den Internetzugang optimiert werden, kündigte das Unetrnehmen an.

Der deutsche Anbieter von Videokonferenz- und Fernwartungs-Software Teamviewer verzeichnet unterdessen ein Boom, vor allem in China. "Die momentane Intensität der Telearbeit in China zeigt sich in einer Verdreifachung der täglichen regionalen Teamviewer-Verbindungen seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie", hieß es von der Firma.