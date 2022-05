Corona-Pandemie Drei Millionen Tote in Europa und USA Stand: 12.05.2022 14:55 Uhr

Zwei Millionen Corona-Tote zählt die WHO in Europa, US-Präsident Biden meldet mehr als eine Million Tote allein für die USA: Es sei ein "tragischer Meilenstein". Die USA sind das mit Abstand am schlimmsten betroffene Land.

In Europa und den USA sind bereits mehr als drei Millionen Menschen an Corona gestorben. Laut US-Präsident Joe Biden wurde in den USA die Schwelle von einer Million Toten überschritten. In Europa seien zwei Millionen Tote zu beklagen, gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt.

Allerdings ist Europa bei dieser Angabe weit gefasst: Eingeflossen seien Zahlen aus 53 Ländern, die im Zuständigkeitsbereich des WHO-Regionalbüros für Europa liegen, darunter auch Russland, hieß es. Auch zentralasiatische Länder wie Kirgisistan oder Tadschikistan fallen in die Zuständigkeit des Europa-Büros.

USA verzeichnen als erstes Land mehr als eine Million Tote

Zuvor hatte Biden bekannt gegeben, dass die USA als erstes Land der Welt mehr als eine Million Corona-Tote verzeichneten. Er rief dazu auf, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen und "alles zu tun, um so viele Leben wie möglich zu retten". Dafür stünden mehr Tests, Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung als jemals zuvor.

Die USA hatten Anfang Februar 2020 an der Westküste den ersten Todesfall durch das Coronavirus verzeichnet. Im Februar 2021 war die Schwelle von 500.000 Toten im Zusammenhang mit dem Virus überschritten worden.

Mehr als 82 Millionen Corona-Fälle

Seit Pandemie-Beginn wurden in den USA offiziell mehr als 82 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da zu Beginn der Pandemie nur wenig Testmöglichkeiten zur Verfügung standen und inzwischen Selbsttests für zu Hause stark verbreitet sind.

Nach einem starken Rückgang der Ansteckungszahlen ab Mitte Januar stieg die Zahl der Neuinfektionen in den USA in den vergangenen Wochen wieder an, was vor allem auf den neuen Subtyp der Omikron-Variante und die Aufhebung der Maskenpflicht zurückgeführt wird.