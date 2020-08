Corona-Pandemie Was Deutschland von Taiwan lernen kann

Deutschland gilt vielen als Musterbeispiel in der Bekämpfung der Corona-Pandemie - eine sehr europäische Sicht auf die Dinge. Taiwans Krisenbilanz ist weit erfolgreicher.

Von Klaus Bardenhagen, Stella Peters und Jan Lukas Strozyk, NDR

Lin Meichun sorgt dafür, dass das Virus in ihrem Viertel unter Kontrolle bleibt. Die Frau ist Stadtteilbürgermeisterin im Bezirk Xinyi in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Sie kümmert sich um Menschen, die sich in Quarantäne befinden, verteilt Lebensmittel, Bücher, aber auch ein bisschen Klatsch und Fürsorge.

So wie bei Herrn Mao: Er war in den USA, muss daher für zwei Wochen zu Hause bleiben. Neben den Besuchen der Stadtteilbürgermeisterin gibt es auch eine Art Übergangsgeld. Das soll dafür sorgen, dass die Menschen sich wirklich in Quarantäne begeben und niemand eine mögliche Infektion verschweigt. Es ist ein Service der Stadt Taipeh: kümmern und kontrollieren.

Taiwan ist im internationalen Vergleich bislang außerordentlich gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Während Deutschland vor allem in Europa für seinen Umgang mit der Krise Lob erntet, schaffte es Taiwan bislang, dass sich ohne Lockdown und Verbote nur ein Bruchteil der Menschen infiziert hat.

Stadtteil-Bürgermeisterin Lin Mei-chun besucht einen Mann, der unter Quarantäne steht.

Masken für alle, für einige Cent

Die Seuchenschutzbehörde in dem Land mit rund 23 Millionen Einwohnern hat bis zum 20. August weniger als 500 Corona-Fälle gezählt - und nur sieben Tote. Und das trotz der Nähe zu China, wo das Virus erstmals ausgebrochen ist. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es bislang bei knapp viermal so vielen Einwohnern über 220.000 Infizierte und mehr als 9000 Todesfälle.

Das liegt vor allem daran, dass Taiwan gut vorbereitet war. Seit Jahren lagerte die Regierung Masken und medizinisches Material ein. Bis Ende Januar wurden knapp zwei Millionen Masken am Tag produziert, dann beschloss die Regierung, die Produktion massiv hochzufahren auf zwischenzeitlich fast 20 Millionen Masken pro Tag im April, nahezu eine Maske pro Einwohner.

Rund 15 Cent kostete eine von ihnen. Mit Hilfe der Krankenversicherungs-Karte wurde digital festgehalten, dass niemand mehr Masken kaufen konnte, als er brauchte. Deutschland hingegen versuchte im April noch händeringend, Masken und Verbrauchsmaterial aus dem Ausland zu bestellen: Als Ende des Monats ein Lieferung aus China in Leipzig landete, erschien sogar die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Wir haben eine Kostenanalyse gemacht und das Ergebnis war, dass es uns viel teurer kommen würde, wenn eine Pandemie Taiwan hart trifft - als wenn wir uns in Sachen Schutzausrüstung vorbereiten", sagt Chen Chienjen, Taiwans ehemaliger Gesundheitsminister.

Chen Chien-jen, Taiwans ehemaliger Gesundheitsminister, hat aus früheren Pandemien gelernt.

Aus früheren SARS-Ausbrüchen gelernt

Sein Land hat aus Erfahrung gelernt. 2003 war der Inselstaat schon einmal von einem SARS-Virus betroffen. Damals starben nach offiziellen Angaben 73 Menschen. "Wir haben uns 17 Jahre lang auf diese Corona-Pandemie vorbereitet. Nach dem SARS-Ausbruch waren wir mit der Vogelgrippe und der Schweinegrippe konfrontiert - also das gesamte Gesundheitssystem und auch unsere Seuchenschutzbehörde konnten mehrfach üben, wie man eine Pandemie kontrolliert", erklärt Chen.

Als am 31. Dezember vergangenen Jahres chinesische Behörden die erste Meldung zu einem möglichen Ausbruch in Wuhan verschickten, reagierte Taiwan sofort. Einreisende aus Wuhan wurden noch vom selben Tag an auf Anzeichen einer Lungenentzündung kontrolliert. Am 20. Januar wurde dann ein Krisenzentrum aktiviert.

In Deutschland kam der Krisenstab erst Ende Februar das erste Mal zusammen. In Taiwan setzten sie bis dahin bereits mehr als 120 Maßnahmen in Gang. So wurden etwa Anfang Februar 500.000 Masken umsonst in Kindergärten verteilt, Soldaten aktiviert, um Maskenhersteller zu unterstützen, die Winterferien verlängert und Testkapazitäten erhöht.

Umgang mit Corona in Taiwan

20.08.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-746421~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schmaler Grat zwischen Freiheit und Infektionskontrolle

Taiwan verfolgt seit Beginn des Jahres auch akribisch alle möglichen Ansteckungen, um weitere Infektionen zu verhindern. Dabei setzt die demokratische Regierung auch auf technologische Hilfsmittel zur Überwachung: Wer trotz Quarantäne die Wohnung verlässt, muss damit rechnen, dass das Mobiltelefon geortet wird und die Behörden sich melden.

Eine Gratwanderung in einem Land, das stolz auf seine demokratische Gesellschaft und seine Freiheitsrechte ist. Aber die Bevölkerung trägt die Maßnahmen mit: "Ich bin sehr stolz. Zumindest was den Kampf gegen das Virus angeht, leisten wir doch unseren Beitrag und sind ein Teil davon", sagt Stadtteilbürgermeisterin Lin.

Ein Mann desinfiziert einen Müllsack: In Taiwan wird der Abfall von Corona-Patienten gesondert abgeholt.

Deutsche Corona-Warn-App zunächst fehlerhaft

Deutschland hingegen erlebte mit der Corona-Warn-App ein regelrechtes Debakel: Erst verzögerte sich der Start bis in den Juni, dann musste die Regierung eingestehen, dass die App auf vielen Smartphones nicht richtig funktioniert.

Forscher des Trinity College in Dublin fanden zudem heraus, dass die App in Bussen und Bahnen nahezu nutzlos ist: Die App erkannte im Test die Signale anderer Smartphones nicht korrekt - womöglich führt das Metall in den Fahrzeugen zu Signalstörungen.

Zurück im Büro ruft Stadtteilbürgermeisterin Lin gemeinsam mit einer Assistentin weitere Menschen in Quarantäne an. "Heute alles in Ordnung?" - "Brauchen Sie Hilfe mit dem Müll?" Viele Menschen in ihrem Viertel leben schon ihr gesamtes Leben dort, es sei eine alteingesessene Gemeinschaft, erklärt Lin: "Der Vorteil ist, man kümmert sich um einander. Und selbst wenn wir noch keine offizielle Meldung bekommen haben, rufen die Nachbarn schon einmal an und sagen Bescheid, dass jemand aus Amerika zurückgekommen ist. Dann können wir uns vorbereiten."