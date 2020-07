Protest gegen Corona-Maßnahmen Wieder Gewalt auf Serbiens Straßen

Erneut haben Tausende Menschen in Serbien gegen die geplanten Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung protestiert. Wieder kam es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Demonstranten.

Am zweiten Tag in Folge sind in Belgrad und anderen serbischen Städten Tausende Menschen gegen das Corona-Krisenmanagement der Regierung auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte am Mittwochabend in der serbischen Hauptstadt erneut Tränengas gegen Demonstranten ein, die Steine und Feuerwerkskörper auf die Beamten warfen. In Belgrad riegelten Polizeieinheiten das Zentrum ab.

Zunächst waren die Demonstrationen friedlich verlaufen. Zu chaotischen Szenen kam es erst, als ein Großteil der Demonstranten die Kundgebung bereits verlassen hatte. Protestteilnehmer warfen leuchtende Geschosse auf Polizisten, die mit dem Einsatz von Tränengas reagierten. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizeibeamten und Demonstranten gab es auch rund um das Parlament.

Gegen Mitternacht flauten die Proteste ab, die Menschenmassen lösten sich Medienberichten zufolge auf. Laut Innenminister Nebojsa Stefanovic wurden mindestens zehn Polizisten verletzt. Das serbische Fernsehen berichtete, dass Kamerateams bei den Protesten in Novi Sad und Nis von Demonstranten angegriffen worden seien.

Vucic vermutet Einmischung aus dem Ausland

Zuvor hatte Präsident Aleksandar Vucic den Verzicht auf eine angekündigte Ausgangssperre in Aussicht gestellt. Gleichzeitig kündigte er aber an, dass es andere scharfe Corona-Einschränkungen geben werde. Vucic bezeichnete die Demonstranten als "Faschisten". Zudem bestehe der Verdacht der "Einmischung durch ausländische Geheimdienste", sagte der Präsident, ohne Details zu nennen. "Es wäre eine Schande, würde ich unter dem Druck von Hooligans nicht zu meinem Wort stehen, aber ich denke, dass wir Stärke demonstrieren, indem wir zeigen, dass ich nicht allein entscheide", sagte Vucic.

Zu dem Protest aufgerufen hatte das Oppositionsbündnis "Allianz für Serbien". Die Demonstration verlief zunächst friedlich. Zu den gewalttätigen Konfrontationen mit der Polizei kam es, nachdem ein Großteil der Demonstranten die Kundgebung bereits verlassen hatte.

Bereits am Dienstag war es zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben mindestens 60 Menschen verletzt, darunter 43 Polizisten. 20 Menschen wurden den Angaben zufolge festgenommen.

Zahl der Neuinfektionen steigt wieder

In der Zeit des Corona-Ausnahmezustands von Mitte März bis Anfang Mai hatte die Regierung die Ausbreitung der Pandemie mit umfassenden Ausgangssperren bekämpft. Die Infektionszahlen gingen deutlich zurück. Doch seit gut zwei Wochen stecken sich wieder um die 300 Menschen pro Tag nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 an. Besonders die Hauptstadt Belgrad ist betroffen.

Offiziell wurden in Serbien bislang fast 17.000 Infektionen und 330 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gezählt. Viele Kritiker werfen Vucic vor, die Corona-Beschränkungen mit Blick auf die Parlamentswahlen zu rasch gelockert und so eine zweite Infektionswelle begünstigt zu haben und das tatsächliche Ausmaß der Pandemie zu verschleiern.