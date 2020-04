Die Coronavirus-Pandemie überschattet auch die Karwoche. Der Papst beging den Palmsonntag mit wenigen Gläubigen im Petersdom. Normalerweise wird die Predigt auf dem Petersplatz mit einer Palmprozession gefeiert.

Bei seiner Palmsonntagspredigt hat Papst Franziskus hat die Menschen aufgerufen, in der Corona-Krise auf Gott zu vertrauen und anderen zu dienen. "Wir dürfen das nicht verraten, wofür wir geschaffen wurden, und das nicht aufgeben, was zählt", sagte das Kirchenoberhaupt, "dies bleibt, alles andere vergeht". Den Gottesdienst, der von zahlreichen Onlineportalen und Rundfunksendern übertragen wurde, feierte der Papst mit nur wenigen anderen Gläubigen im vorderen Teil des Petersdomes.

An der Palmsonntagspredigt des Papstes im Petersdom nahmen nur wenige Gläubige teil.

"Das Drama, das wir gerade durchleben, drängt uns, die ernsten Dinge ernst zu nehmen und uns nicht in Belanglosigkeiten zu verlieren", so Franziskus weiter. Das Leben werde "an der Liebe gemessen". Dabei räumte er ein: "Sicherlich, zu lieben, beten, vergeben und sich um andere zu kümmern, in der Familie wie auch in der Gesellschaft, kann einiges kosten." Dennoch gelte es, "zur Liebe Ja zu sagen - ohne Wenn und Aber". In der "dramatischen Situation der Pandemie, angesichts so vieler Gewissheiten, die zerbröckeln, angesichts so vieler enttäuschter Erwartungen" gelte nach wie vor die Zusage Jesu: "Öffne dein Herz meiner Liebe. Du wirst den Trost Gottes spüren, der dir beisteht."

Erinnerung an Leidensweg Jesu Christi

Mit Blick auf die in den biblischen Lesungen geschilderte Leidensgeschichte Jesu sprach Franziskus über "die für einen Liebenden schmerzlichsten Situationen: Verrat und Verlassenheit." Aber wie Jesus gezeigt habe, sei "der Weg des Dienens der Weg des Sieges", der die Menschen erlöst habe. Am Palmsonntag erinnern die Kirchen an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, wenige Tage vor seiner Hinrichtung. Dabei soll ihn die Menge mit Palmwedeln begrüßt haben.

In Franziskus' Heimat Argentinien hat das Erzbistum La Plata die Gläubigen aufgerufen, Gottesdienste per Livestream zu verfolgen und dabei für die "virtuelle Palmweihe" Zimmerpflanzen über das Internet segnen zu lassen. Auch bei den übrigen Gottesdiensten bis einschließlich Ostern wird wegen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in den Kirchen gähnende Leere herrschen.