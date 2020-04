Corona-Krise Ausländer dürfen Neuseeland verlassen

12.000 Deutsche können aufatmen. Nach einem plötzlichen Stopp erlaubt Neuseeland nun doch den wegen der Corona-Krise Gestrandeten, nach Hause zu reisen. Die Heimatländer müssen die Flüge organisieren.

Tausende wegen der Coronavirus-Krise in Neuseeland festsitzende Ausländer, darunter auch viele Deutsche, werden von Freitag an das Land verlassen können. Das kündigte die Regierung in Wellington an, die Rückführungsflüge zunächst gestoppt hatte.

Es gebe einen Plan, nachdem die "sichere und geordnete Ausreise von Zehntausenden" Gestrandeter möglich sei, sagte der stellvertretende Premierminister Winston Peters. "Es ist klar, dass viele hierher gereiste ausländische Bürger nicht die Ressourcen oder Möglichkeiten haben, sich selbst zu isolieren und deshalb nach Hause zurückkehren wollen."

Regierungen müssen Rückholflüge einsetzen

Der Plan erlaube anderen Regierungen, Rückholflüge zu organisieren, so Peters weiter. Dabei müssten aber die gesundheitlichen Vorgaben Neuseelands eingehalten werden.

Zurückkehrende Touristen und Ausländer dürften sich für die Ausreise auch innerhalb des Landes bewegen, sofern sie einen bestätigten Flug hätten. Es sollen auch zusätzliche Flüge zwischen Neuseeland und Europa erlaubt werden.

Noch 12.000 Deutsche vor Ort

In Neuseeland sitzen etwa 12.000 Deutsche fest. Dort wurden auch Reisende von den Südseeinseln zusammengezogen, um dann nach Deutschland zurückfliegen zu können. Das Auswärtige Amt hatte die Rückholaktion aus Neuseeland am Samstag mit einem ersten Flug gestartet. Alle weiteren geplanten Flüge waren dann aber überraschend gestrichen worden.

In den vergangenen zwei Wochen organisierte die Bundesregierung die Rückholung von 187.000 Reisenden. Unter den Rückkehrern seien auch 3000 Bürger aus anderen EU-Ländern, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Menschen seien aus 45 Ländern abgeholt worden. In Neuseeland befände sich das größte Kontingent. Aber auch in Südafrika und Thailand seien noch Tausende.

Auch in Neuseeland gelten wegen der Ausbreitung des Coronavirus strenge Ausgangsbeschränkungen. Bislang gibt es dort etwa 800 bestätigte Erkrankungen mit Covid-19, ein Mensch starb daran.