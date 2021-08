Britische Corona-Studie Impfschutz nimmt nach einigen Monaten ab

Viele Menschen weltweit hatte noch keine Chance auf eine Corona-Impfung. In einigen Ländern wird hingegen schon eine dritte Dosis verimpft. Das sei richtig, sagen britische Forscher. Denn nach einem halben Jahr lasse der Impfschutz nach.

Der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus lässt einer britischen Studie zufolge bereits einige Monate nach der vollständigen Impfung etwas nach. Das unterstreiche die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen, betonte Tim Spector, Epidemiologe am King's College London und Leiter der "Zoe-Covid-Studie". "Wir können nicht einfach zusehen, wie der Schutz langsam nachlässt, während die Fallzahlen und auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion noch hoch sind", sagte er der BBC. "Wir müssen dringend Pläne für Auffrischungsimpfungen machen."

Rückgang von 88 auf 74 Prozent

Untersucht wurde in der "Zoe-Covid-Studie", inwieweit die beiden Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca vor einer Infektion schützen. Bei beiden Vakzinen sind für den vollständigen Schutz zwei Dosen nötig.

Laut der Studie ließ der Schutz des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs fünf bis sechs Monate nach der zweiten Dosis von 88 auf 74 Prozent nach. Beim AstraZeneca-Impfstoff sank die Wirksamkeit nach vier bis fünf Monaten von 77 auf 67 Prozent. Die abnehmende Schutzwirkung sei aber ausdrücklich kein Grund, sich nicht impfen zu lassen, betonten die Forscher. Die Impfstoffe seien für die Mehrheit der Bevölkerung noch immer ein hochwirksamer Schutz gegen Covid-19.

Daten von 1,2 Millionen Probanden ausgewertet

Für die Studie wurden die Testergebnisse von mehr als 1,2 Millionen Probanden ausgewertet, die zwischen Dezember 2020 und Juli 2021 geimpft wurden. Die Teilnehmenden registrierten ihre Impfungen über die sogenannte Zoe-Covid-App, über die Freiwillige zu Forschungszwecken auch Erkrankungen und Covid-Symptome melden können. Bei den ausgewerteten Infektionen beziehen sich die Forscher auf positive Testergebnisse zwischen dem 26. Mai und Ende Juli. So lassen sich die Ergebnisse auf die seitdem in Großbritannien vorherrschende, hochansteckende Delta-Variante beziehen.

Allerdings macht die Studie keine Aussagen über symptomatische Erkrankungen, schwere Verläufe oder das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Die abnehmende Schutzwirkung bezieht sich allein auf das Risiko, sich überhaupt zu infizieren. Bekannt ist bereits, dass der Schutz vor einem schweren Verlauf noch deutlich höher ist als der vor der reinen Infektion.

Viele Menschen noch völlig ohne Impfung

In Großbritannien wird - wie in Deutschland - derzeit darüber diskutiert, ob, wann und für wen eine dritte Impfung nötig sein könnte. Gegen eine solche Auffrischungsimpfung spricht nach Einschätzung von Experten vor allem, dass Impfstoff in vielen Ländern der Welt immer noch knapp ist und viele Menschen noch gar keine Impfung bekommen konnten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert deshalb, vorerst keine dritte Dosis zu verimpfen. Mehrere Länder nehmen aber schon Auffrischungsimpfungen vor - Israel etwa auch schon für Menschen ab 30 Jahren.

Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité vertritt die Auffassung, dass eine dritte Impfung im Herbst nur für alte Menschen und bestimmte Risikopatienten sinnvoll ist. "Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter", so Drosten vor kurzem in einem Interview. In Sondersituationen wie Seniorenheimen sei eine Auffrischung daher denkbar. Dies stünde zahlenmäßig kaum im Konflikt mit der internationalen Knappheit von Impfstoff.