In Deutschland und den anderen EU-Staaten können ab sofort zwei Corona-Impfstoffe verwendet werden. Die EU-Kommission ließ auch das Vakzin des US-Herstellers Moderna zu, nachdem die zuständige Behörde dies empfohlen hatte.

In der Europäischen Union ist ein zweiter Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Wie die EU-Kommission am späten Nachmittag mitteilte, genehmigte sie das Präparat des US-Herstellers Moderna. Kurz zuvor hatte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) in Amsterdam den Einsatz des Vakzins empfohlen.

Vor zweieinhalb Wochen hatte die Kommission die Zulassung für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt, der seit dem 27. Dezember europaweit verabreicht wird.

In den USA, Kanada und Israel bereits zugelassen

Die USA hatten bereits vor Weihnachten eine Notfallgenehmigung für den Moderna-Impfstoff erteilt. Auch in Kanada und Israel wurde er zugelassen. Im Gegensatz zum Vakzin von BioNTech und Pfizer benötigt er keine ultrakalte Lagerung und könnte damit einfacher ausgeliefert werden.

Mit dem BioNTech-Impfstoff sind seit der Zulassung am 21. Dezember inzwischen Hunderttausende EU-Bürger geimpft worden. Der holprige Start der Impfkampagne sorgte allerdings für Kritik. Bisher hat sich die EU 300 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffes gesichert.

Wirksamkeit liegt bei rund 94 Prozent

Die Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffs liegt nach der abschließenden Analyse der zulassungsrelevanten Studie bei gut 94 Prozent. BioNTech und Pfizer hatten die Wirksamkeit ihres Vakzins auf 95 Prozent beziffert. Beide Impfstoffe basieren auf einer neuen Technologie und nutzen sogenannte Boten-RNA (mRNA), die den menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln soll.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Januar 2021 um 14:00 Uhr.