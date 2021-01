Der Weg für eine breit angelegte Impfkampagne im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt ist frei. Indien hat dem Mittel von AstraZeneca eine Notfallzulassung erteilt. Impfziel: 300 Millionen Menschen in sechs bis acht Monaten.

Indien hat den von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung genehmigt. Das bestätigte die indische Regierung. Damit ist der Weg frei für eine breit angelegte Impfkampagne in dem Land, das mit 1,35 Milliarden Einwohnern die zweitgrößte Bevölkerung weltweit hat. In den ersten sechs bis acht Monaten sollen 300 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Indien hat bisher über zehn Millionen nachgewiesene Ansteckungsfälle verzeichnet, das ist der zweithöchste Wert nach den USA.

Insgesamt vier Impfstoffe sollen zugelassen werden

Nach dem jetzt freigegebenen Mittel von AstraZeneca warten laut Regierung noch mindestens drei weitere auf ihre Zulassung, darunter auch das russische Vakzin Sputnik V. Biontech und Pfizer sollen für ihr Serum inzwischen auch eine Notfallzulassung beantragt haben. Informationsminister Prakash Javadeka sagte, sein Land sei möglicherweise das einzige, in dem bald bis zu vier Impfstoffe zum Einsatz kommen können.

Debatte über gerechte Verteilung

Bereits vor der Genehmigung hatte das indische Unternehmen SII (Serum Institut of India) mit der Produktion des AstraZeneca-Mittels begonnen. 50 Millionen Dosen sollen schon bereit stehen. Allerdings gab es Kritik an der Vermarktungsstrategie von SII. Denn nicht nur die Regierung soll Zugang zum Impfstoff haben, sondern auch private Interessenten. Allerdings erst nachdem die volle Lizenz und nicht nur eine Notfallzulassung vorliegt.

Kritiker befürchten eine ungerechte Verteilung des Impfstoffes, sobald er auch privat verkauft wird. Dabei sind auch unterschiedliche Preise geplant. Die Regierungsbehörden müssen nur etwa drei US-Dollar bezahlen, auf dem freien Markt dagegen soll das AstraZeneca-Serum für umgerechnet 13 Dollar pro Dosis abgegeben werden.