Corona im Weißen Haus Trump hat keine Angst vor Infektionen

Schon zwei Corona-Infektionen im unmittelbaren Umfeld des US-Präsidenten: Auch Top-Immunologe Fauci ist vorsichtshalber in Quarantäne. Trump spielt die Fälle im Weißen Haus herunter.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

Alles sei unter Kontrolle. Wie immer beschwichtigte US-Präsident Donald Trump die aufgeregten Gemüter. Nur eine Person im Weißen Haus sei mit dem Coronavirus infiziert. In Wahrheit haben sich bereits zwei Menschen im unmittelbaren Umfeld der Trump-Regierung mit Covid-19 angesteckt - das ist seit Ende vergangener Woche bekannt. Es handelt sich um die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence, Katie Miller, und einen persönlichen Angestellten von Präsident Trump.

Drei Personen, die mit der infizierten Regierungsmitarbeiterin Kontakt hatten, müssen in Quarantäne. Sie seien aber alle "total negativ" getestet worden, so Trump wörtlich.

Maskenpflicht im Weißen Haus nach zwei bestätigten Corona-Infektionen

tagesschau 08:30 Uhr, 12.05.2020





Aussage aus häuslicher Quarantäne

Ausgerechnet diese drei Personen sollen heute bei einer Anhörung zum Krisenmanagement des Präsidenten im US-Senat aussagen, allen voran Amerikas Top-Immunologe Dr. Anthony Fauci. Weil er mit Katie Miller Kontakt hatte, befindet sich der 79-Jährige derzeit in häuslicher Isolation und wird per Video zugeschaltet. Das gleiche gilt für Robert Redfield, den Chef der US-Gesundheitsbehörde CDC und Stephan Hahn, den Leiter der amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA. Alle drei sollen den US-Senatoren per Video Rede und Antwort stehen.

Vor einer Woche hatte Trump einen Auftritt von Fauci blockiert. Der Infektionsexperte hatte vor dem US-Repräsentantenhaus, das von den Demokraten kontrolliert wird, aussagen sollen. Die Demokraten werfen dem Präsidenten Unfähigkeit und schwere Versäumnisse in der Corona-Krise vor.

Tägliche Corona-Tests für Trump und Pence

Trump bemühte sich in gewohnter Manier, die Covid-19-Fälle im Weißen Haus runterzuspielen: "Wir haben schockierend viele Leute im Weißen Haus und nur einen Coronafall. Jeden Tag kommt eine enorme Anzahl an Leuten hierher. Weil wir ein Land zu regieren haben, wollen wir unser Land am Laufen halten." Mike Pence und er selbst würden jeden Tag getestet, sie seien in bester gesundheitlicher Verfassung, fügte der Präsident hinzu. Jeder, der ins Oval Office käme, würde auf Corona getestet.

Nach Zeitungsberichten hatte das Weiße Haus nach Bekanntwerden der beiden Fälle die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft und eine Maskenpflicht eingeführt. Bei der Pressekonferenz im Rosengarten trugen alle Anwesenden - mit Ausnahme von Trump - eine Maske. Er komme niemandem so nah, sagte Trump. Es sei daher für ihn nicht nötig, eine Maske zu tragen. "Wir haben das gelernt - übrigens die Vor- und die Nachteile von Masken. Aber unser Land hat dazugelernt, unser Land war unglaublich. Und Sie sehen die Zahlen. Die Infektionszahlen sind substantiell zurückgegangen", so der Präsident.

In vielen Landesteilen - insbesondere auch rund um die Hauptstadt Washington - ist der Coronavirus jedoch noch längst nicht unter Kontrolle. In Washington und den angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland herrscht noch immer Ausgangssperre. Ein Abflachen der Kurve ist hier noch nicht in Sicht.