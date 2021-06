Laut einer Studie geht mit der Delta-Variante ein höheres Risiko einher, in eine Klinik zu müssen. Zudem scheinen Impfungen weniger gut zu wirken. Auch die Symptome sind jüngsten Auswertungen zufolge andere als bei der Alpha-Variante.

Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante Delta verdoppelt einer Studie zufolge das Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Zudem scheinen Impfungen etwas weniger wirksam gegen die Mutation zu sein. Das geht aus einer im Fachblatt "Lancet" veröffentlichten Untersuchung schottischer Forscher hervor.

Impfstoffe reduzieren das Risiko einer schweren Erkrankung immer noch, aber weniger stark. Demnach schützt BioNTech/Pfizer nach der zweiten Impfdosis zu 79 Prozent gegen Delta im Vergleich zu 92 Prozent gegen die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Alpha-Variante. Bei AstraZeneca liege der Schutz bei 60 Prozent nach der zweiten Impfdosis im Vergleich zu 73 Prozent.

Die Corona-Varianten und ihre Namen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt ab sofort auf neutrale Bezeichnungen für die Varianten des Coronavirus. Sie sollen nicht mehr nach den Ländern benannt werden, in denen sie zuerst entdeckt wurden. Damit will die WHO Diskriminierung und Stigmatisierung verhindern.



Alpha heißt die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Variante B.1.1.7.



Beta lautet der Name für die in Südafrika entdeckte Variante B.1.351.



Gamma steht für die in Brasilien nachgewiesene Variante P.1.



Delta bezeichnet die zunächst in Indien gefundene Variante B.1.617.2.