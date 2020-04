Die Rolling Stones haben zugesagt, ebenso wie Sängerin Billie Eilish: Zahlreiche Weltstars geben heute Nacht ein virtuelles Benefizkonzert. Damit wollen sie den Helfern in der Corona-Pandemie danken. Auch eine deutsche Band ist dabei.

Die Rolling Stones, Paul McCartney, Stevie Wonder und zahlreiche weitere Weltstars beteiligen sich heute Abend an einer mehrstündigen Benefizshow, mit der Spenden für den Kampf gegen das Coronavirus gesammelt werden sollen. Er habe es kaum geglaubt, als die legendäre britische Rockband ihre Teilnahme an dem Streaming- und Fernsehereignis ankündigte, sagte Mitorganisator Hugh Evans der Nachrichtenagentur AFP. Weitere musikalische Gäste sind Taylor Swift, Billie Eilish, Pharrell Williams und Elton John. Auch die deutsche Band Milky Chance gibt einen Auftritt.

"Trösten und helfen"

Evans leitet die Aktivisten-Bewegung Global Citizen. Die hat das ungewöhnliche Event in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Sängerin Lady Gaga auf die Beine gestellt. Das Konzept stammt von Chris Martin. Der Coldplay-Star hatte im vergangenen Monat im Rahmen der "Together, At Home"-Serie von Global Citizen Live auf Instagram ein Mini-Konzert gegeben.

Gaga und der Chef der Organisation Global Citizen wollen mit dem Konzert trösten und helfen. "Wir sind all den Gesundheits-Mitarbeitern, die in der ganzen Welt an vorderster Front gegen das Coronavirus stehen, so dankbar", sagt die Sängerin.

Auch Schauspieler unter den Gästen

Den Auftakt der Sondersendung "One World - Together At Home" bildet am Samstagabend ein sechsstündiger Livestream (ab 20.00 Uhr MEZ) mit Auftritten internationaler Stars und Geschichten über Menschen, die gegen das Coronavirus im Einsatz sind. Zu den Gästen zählen die Schauspieler Don Cheadle, Samuel L. Jackson und ihre Kollegin Sarah Jessica Parker sowie die US-Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe.

Um 02.00 Uhr (MEZ) folgen dann die Auftritte der Musikstars. Die Show wird von zahlreichen TV-Sendern weltweit und als Livestream auf Youtube, Twitter, Facebook und Instagram übertragen.

Kostenlos für die Zuschauer

Mit der virtuellen Sondershow will Global Citizen nach eigenen Angaben einen "Moment der globalen Einheit im Kampf gegen Covid-19 schaffen". Sie soll laut Evans das Gesundheitspersonal in ihrem Kampf gegen Corona unterstützen. Der Wahl-New Yorker hofft, "dass wir von diesem Moment an für immer dankbar für die Arbeit von Ärzten, Pflege- und Lehrkräften sowie Lebensmittelhändlern sind - und all derer, die das Rückgrat unserer Gemeinden sind." Lady Gaga betont, dass die Macher des Streaming-Events nicht an die Spendenbereitschaft der Zuschauer appellieren werden. "Lasst Eure Portemonnaies und Kreditkarten stecken, wenn es los geht. Lehnt Euch einfach zurück und seht Euch die Show an", sagt sie.

35 Millionen Dollar Spenden für die WHO

Denn die Spenden sind schon da. Global Citizen hatte zuvor Regierungen und Großspender dazu aufrufen, die Arbeit der WHO in der Krise zu unterstützen. Nach eigenen Angaben konnte die Organisation bereits 35 Millionen Dollar an Spenden für die WHO gesammelt.

Das Geld fließt in einen Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation. Zum Kauf etwa von Schutzausrüstungen und Tests. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die WHO verkündet. Er warf der in Genf ansässigen UN-Organisation "Missmanagement" in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Trumps Schritt war weltweit auf scharfe Kritik gestoßen.

Mit Informationen von Antje Passenheim, ARD-Studio New York