Mehr als 100.000 Menschen haben sich inzwischen weltweit mit den Coronavirus infiziert. Rund 500 Fälle gibt es in Deutschland. Gesundheitsminister Spahn rät von Reisen in Risikogebiete ab. In Brüssel musste er Kritik einstecken.

Angesichts der Ausbreitung des neurartigen Corona-Virus hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu aufgerufen, Risikogebiete zu meiden. Wenn es nicht notwendig sei, sollte man auf Reisen in besonders betroffene Regionen in Italien, aber auch in Nordrhein-Westfalen verzichten. Die Grenzen in der Europäischen Union sollten aber offen bleiben, forderte der CDU-Politiker in Brüssel. Dort war er heute mit den Kollegen aus den anderen EU-Staaten zusammengekommen, um über das gemeinsame Vorgehen zu beraten.

Spahn appellierte erneut an die Bürger, sich nicht mit Masken oder Schutzkleidung einzudecken, sondern diese für Ärzte und Pflegekräfte zu lassen. Die deutsche Entscheidung, einen Exportstopp für Schutzausrüstung zu verhängen, stieß bei den EU-Partnern allerdings auf deutliche Kritik. Diese Art einseitiger Maßnahmen berge das Risiko, den "kollektiven Ansatz" der EU zu untergraben, warnte EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic. Mehrere EU-Länder protestierten gegen das deutsche Vorgehen.

Spahn: Deutschland in besonderer Lage

Der Gesundheitsminister warb dagegen um Verständnis: "Wir befinden uns in einer anderen Phase als andere Länder." Wie auch in Frankreich und Italien gebe es in Deutschland mittlerweile mehr Ansteckungen im Inland als über Auslandskontakte. Außerdem klappe die Verteilung innerhalb der EU nicht, so Spahn. Die Schutzkleidung komme nur dahin, wo die höchsten Preise gezahlt würden. Exporte aus Deutschland seien nicht verboten, müssten aber einzeln genehmigt werden. Er habe die EU-Kommission aufgefordert, ein Exportverbot für Drittstaaten in Kraft zu setzen.

Die EU-Kommission plant eine gemeinsame Beschaffung von Schutzmaterialien für Mitgliedstaaten mit entsprechendem Bedarf. Diese werde aber erst im April ausgeschrieben, sagte die Sprecherin.

100.000 Infizierte weltweit

Weltweit stieg die Zahl der Menschen, bei denen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, inzwischen auf mehr als 100.600. Das geht aus der globalen Datensammlung der US-amerikanischen John-Hopkins-Universität hervor. Gestorben seien mehr als 3400 Erkrankte.

Deutschland kommt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell auf 534 bestätigte Infektionen - 185 Fälle mehr als noch am Vortag. Besonders betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen, von dort wurden 281 Infektionen gemeldet. In Baden-Württemberg gab es 91 Fälle, in Bayern 79. Sachsen-Anhalt ist bisher das einzige Land, in dem noch keine Infektion nachgewiesen wurde.

Höhepunkt der Coronavirus-Infektionen in Deutschland noch nicht erreicht

tagesschau 16:00 Uhr, 06.03.2020, Martin Polansky, RBB





Warnung vor Reisen nach Südtirol

Das Auswärtige Amt erweiterte unterdessen seine Hinweise für Italien und rät nun auch von Reisen nach Südtirol ab. Außerdem sollten Bundesbürger die Regionen Emilia-Romagna und Lombardei sowie die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien meiden. Zuvor hatte bereits das Robert Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet eingestuft.

Lufthansa streicht noch mehr Flüge

Die Lufthansa plant wegen der Auswirkungen des Coronavirus Kurzarbeit und will ihren Flugplan noch kräftiger ausdünnen. In den vergangenen Tagen seien die Buchungen drastisch zurückgegangen, mittlerweile seien alle Verkehrsgebiete davon betroffen, hieß es vom Unternehmen. Die angebotene Flugkapazität will der Konzern daher noch stärker als bislang geplant verringern - je nach dem, wie sich die Nachfrage entwickele, könne die Kapazität in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Den Kunden will die Lufthansa besondere Umbuchungsmöglichkeiten anbieten.