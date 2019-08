Der italienische Ministerpräsident Conte will bei Präsident Mattarella seinen Rücktritt einreichen. Zuvor hatte er mit Innenminister Salvini abgerechnet, der die Regierungskrise ausgelöst hatte. Er sei "verantwortungslos".

Im Senat in Rom hat Regierungschef Giuseppe Conte seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Gesuch bei Staatspräsident Sergio Mattarella einreichen, machte er deutlich. Das Bündnis von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sei am Ende.

Sobald Conte seinen Rücktritt beim Staatsoberhaupt eingereicht hat, kann Mattarella über die weiteren Schritte entscheiden. Erwartet wird, dass er zunächst sondieren lässt, ob es im Parlament eine Mehrheit für eine neue Regierung gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte er die Parlamentskammern auflösen und würde damit den Weg zu einer Neuwahl ebnen.

Angeblich haben Fünf Sterne und die oppositionellen Sozialdemokraten der PD bereits angefangen, über ein Bündnis zu verhandeln. Auch eine von den Fünf-Sternen geführte Minderheitsregierung ist möglich.

Salvini "verantwortungslos"

In seiner Rede hatte Conte zuvor mit der rechten Lega und vor allem mit Innenminister Matteo Salvini abgerechnet. Als Salvini die regierende Koalition aufgekündigt habe, habe er "seine eigenen Interessen und die seiner Partei" verfolgt, sagte Conte. Der Innenminister, der zugleich stellvertretender Regierungschef ist, habe Italien damit "schweren Risiken" ausgesetzt. Dies sei "verantwortungslos" und "politischer Opportunismus". Die durch Salvini ausgelöste politische Krise sei schädlich für Italien.

Vor dem Senat entlud sich die Wut von Unterstützern der Fünf-Sterne-Bewegung.

"Große Kraft eines freien Mannes"

Salvini saß rechts hinter Conte. Während der Rede rollte der Lega-Politiker mehrfach mit den Augen oder schüttelte den Kopf.

Schließlich wehrte er sich gegen die Kritik und ging zum Gegenangriff über. "Ich würde alles nochmal genauso machen, mit der großen Kraft eines freien Mannes", sagte Salvini. Er wolle eine schnelle Neuwahl schon im Oktober. "Ich habe keine Angst vor dem Urteil der Italiener."

Lega im Umfragehoch

Salvini hatte das seit 14 Monaten bestehende Regierungsbündnis in eine Krise gestürzt und eine schnelle Neuwahl gefordert - vermutlich, weil seine Lega in Umfragen deutlich in Führung liegt. Die Sterne dagegen sind abgestürzt.

Lega und die Sterne-Bewegung bildeten im Juni 2018 eine in Europa beispiellose Populisten-Allianz. In den vergangenen Monaten zeigten sich aber immer tiefere Risse zwischen den ungleichen Parteien.