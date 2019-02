"Lügner", "Betrüger", "Rassist". Zum Auftakt seiner mit Spannung erwarteten Anhörung vor dem Kongress hat Ex-Anwalt Cohen US-Präsident Trump schwer angegriffen.

Gleich der Auftakt der Anhörung von Ex-Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress hatte es in sich. Ein republikanischer Abgeordneter versuchte, die Anhörung in letzter Minute zu verschieben. Der Republikaner Mark Meadows - ein Vertrauter von Trump - argumentierte, den Ausschussmitgliedern seien Cohens Eingangsstatement und andere Dokumente nicht rechtzeitig übergeben worden. Der demokratische Ausschussvorsitzende Elijah Cummings ließ über den Antrag der Republikaner abstimmen, das Komitee lehnte es mit der Mehrheit der Demokraten ab.

Auch der Abgeordnete von Trumps Partei wusste: Die Aussagen, mit der Cohen vor dem Gremium erschienen war, würden den Präsidenten in ein schlechtes Licht rücken. Und so kam es dann auch. Cohen, der in blauer Krawatte, dunklem Anzug und weißem Hemd auftrat, nannte seinen ehemaligen Boss einen "Rassisten", "Betrüger" und "Lügner". Der 52-Jährige, der mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet hat, ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten.

Zudem bezichtigte Cohen den US-Präsidenten, im Wahlkampf 2016 vorab von der Veröffentlichung gehackter E-Mails der Demokraten durch WikiLeaks gewusst zu haben - eine explosive Anschuldigung, liegt Sonderermittler Robert Mueller doch Medienberichten zufolge in den letzten Zügen seiner Ermittlungen über Verfehlungen des Trump-Teams bei der letzten Präsidentschaftswahl. Die veröffentlichten Emails hatten Trump Konkurrentin, der Demokratin Hillary Clinton, geschadet.

In der vorab verbreiteten Eingangserklärung sagte Cohen weiter:

"I am ashamed of my weakness and misplaced loyalty - of the things I did for Mr. Trump in an effort to protect and promote him. I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump’s illicit acts rather than listening to my own conscience."