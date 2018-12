Die EU hat die Grenzwerte für Kohlendioxid verschärft. Wer legt die Grenzwerte fest und nach welchen Richtlinien? Und wie sehr schaden sie der Wirtschaft? Fragen und Antworten.

Von Andreas Meyer-Feist, ARD-Studio Brüssel

Kohlendioxid gilt als Haupt-Klimakiller. Stickoxid aus Dieselmotoren bedroht die individuelle Gesundheit. Für beides gibt es weltweit unterschiedliche Grenzwerte.

In der EU war es lange umgekehrt, weil auf die weit verbreitete Dieseltechnik Rücksicht genommen wurde. Bis der in Amerika aufgedeckte Dieselskandal Europa unter Druck setzte. Bei der Dieseltechnik gibt es Verschärfungen und jetzt auch neue strenge Kohlendioxid-Grenzwerte bis zum Jahr 2030.

Der konkrete Wert ist immer Verhandlungssache und kann nicht einfach weltweit verpflichtend vorgeschrieben werden. Wie und wo reguliert wird, bestimmen nicht Naturwissenschaftler und Klima-Experten, sondern unterschiedliche Interessen, für die ein Kompromiss gesucht werden muss. Denn einseitige Lösungen lassen sich gesellschaftlich kaum durchsetzen. So war es auch in der EU.

Weil Kompromisse auch bei Grenzwerten geschlossen und gesellschaftlich ausgehandelt, akzeptiert und befolgt werden müssen, hat man sich auf folgende Vorgehensweise geeinigt: In einigen Jahren will die EU prüfen, was die neuen Grenzwerte bewirken und wie sich die Wirtschaft entwickelt. Mit dem Ziel, notfalls nachzubessern. Nach oben oder nach unten. Auch das ist am Ende wieder Verhandlungssache.