Der CNN-Journalisten Acosta bleibt nun doch dauerhaft im Weißen Haus akkreditiert. Die Administration zog die Drohung zurück, seine Zulassung nach Auslauf einer einstweiligen Verfügung zurückzuziehen.

Das Weiße Haus hat dem CNN-Chefkorrespondenten Jim Acosta seine Akkreditierung endgültig zurückgegeben. Die Entscheidung fiel drei Tage, nachdem ein Gericht in Washington die Trump-Regierung angewiesen hatte, dem Journalisten vorläufig wieder Zugang zum Weißen Haus zu geben, bis ein Gericht über dem Fall geurteilt hat.

Bundesrichter Timothy Kelly hatte am Freitag entschieden, die Akkreditierung wieder in Kraft zu setzen. Acosta sei "irreparabler Schaden" entstanden, erklärte er. Das Argument der Regierung, CNN könne doch einfach einen anderen Reporter schicken, wies er zurück.

Kurz zuvor hatte das Weiße Haus noch in einem Brief an Acosta erklärt, seine die Akkreditierung werde aufgehoben, sobald die richterliche Anordnung ausgelaufen sei. Als Grund war erneut das Verhalten Acostas bei der Pressekonferenz vom 7. November angeführt worden. Trump hatte nach der Verfügung vom Freitag neue Regeln für Pressekonferenzen angekündigt und "Anstand" von Journalisten im Weißen Haus eingefordert.

Streit mit Trump bei Pressekonferenz

Trump wollte Acosta bei der Pressekonferenz das Wort entziehen lassen.

Anlass für das Weiße Haus zum Entzug der Zugangsberechtigung Acostas war ein Streit mit Trump bei einer Pressekonferenz gewesen. Die beiden waren hitzig aneinandergeraten. CNN wollte die Verbannung seines Chefkorrespondenten nicht hinnehmen und beantragte per einstweiliger Verfügung, Acosta sofort wieder Zutritt zu Pressekonferenzen und anderen Veranstaltungen im Machtzentrum der USA zu gewähren, bis der Rechtsstreit endgültig entschieden ist.