Der Anschlag in Christchurch hat Neuseeland erschüttert und weltweit Entsetzen ausgelöst. Die Behörden ermitteln auf Hochtouren. Ein Überblick über das, was bisher bekannt ist.

Alles einklappen

Was ist über den Ablauf der Tat bekannt?

Wie viele Opfer gibt es?

Insgesamt wurden 49 Menschen getötet. Augenzeugen berichteten, dass einige der Opfer in der Hauptmoschee aus nächster Nähe erschossen wurden und unter den Toten auch Kinder sind. Insgesamt 48 Verletzte werden im Krankenhaus von Christchurch behandelt. Auch unter ihnen sollen sich kleine Kinder befinden. In der Masjid-al-Noor-Moschee waren zum Zeitpunkt des Anschlags Muslime aus aller Welt versammelt. Auch Mitglieder des Kricket-Teams aus Bangladesch waren vor Ort und konnten sich retten - ihr Mannschaftsbus kam gerade bei der Moschee an, als die Schüsse fielen. Seine Spieler hätten gesehen, wie "blutende Menschen aus der Moschee kamen", berichtete Manager Khaled Mashud.

Wie haben Polizei und Behörden reagiert?

Was wissen die Ermittler über den Haupttäter?

Sein Name wurde offiziell noch nicht bekanntgegeben, doch bestätigte Australiens Premierminister Scott Morrison, dass es sich beim mutmaßlichen Haupttäter um einen australischen Staatsbürger handle. Er beschrieb den Mann als "extremistischen, rechtsgerichteten, gewalttätigen Terroristen". Im Internet kursiert auch eine Art Manifest - ein 74-seitiges Schreiben, das kurz vor dem Angriff veröffentlicht wurde und möglicherweise von dem Verdächtigen stammt. Darin beschreibt sich der Verfasser als 28-jährigen gebürtigen Australier aus einer einkommensschwachen Arbeiterfamilie. Nach eigenen Angaben war er mehrere Jahre in Frankreich, Spanien und Portugal unterwegs. Australischen Medienberichten zufolge arbeitete er, bevor er nach Neuseeland kam, als Fitnesstrainer im australischen Ort Grafton nördlich von Sydney.

Welches Motiv steckt hinter dem Anschlag?

Zu den Hintergründen äußerte sich die Polizei bislang nicht eindeutig. "Wir sind in dieser Phase nicht in der Lage, Details dazu bekanntzugeben, was zu den Angriffen geführt hat", teilte sie mit. Das im Internet kursierende Manifest legt - falls es echt ist - jedoch nahe, dass der Angriff fremdenfeindlich motiviert war und gezielt Muslimen galt. Der Text ist laut der Nachrichtenagentur AFP überschrieben mit "The Great Replacement" (Der große Austausch). Der Titel geht auf eine aus Frankreich stammende rechtsextreme Verschwörungstheorie zurück, wonach die Bevölkerung in Europa durch Zuwanderer ersetzt werden soll, deren Geburtenrate deutlich höher sei. Das Schreiben nimmt auch auf den norwegischen rechtsextremen Massenmörder Anders Behring Breivik Bezug. Außerdem nennt der Verfasser die Niederlage der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2017 sowie den Tod der elfjährigen Ebba Akerlund bei einem islamistischen Lastwagenanschlag in der Stockholmer Fußgängerzone als Gründe für seinen Anschlag. Der mutmaßliche Täter filmte den Angriff außerdem mit einer Helmkamera und zeigte die Tat live auf Facebook. Die Ermittler forderten die Öffentlichkeit dazu auf, die Aufnahmen nicht im Internet zu verbreiten. In dem Video ist auch ein serbisch-nationalistisches Kampflied zu hören. Das Lied "Karadzic, führe deine Serben" kursiert im Internet seit einigen Jahren im Zusammenhang mit einem anti-muslimischen Meme - als Memes werden Bilder und Videos bezeichnet, die im Internet vielfach verbreitet werden.

Ist das Manifest echt?

Die Authentizität des Manifests ist bislang nicht erwiesen. Die neuseeländische Polizei hat sich dazu noch nicht geäußert. Eine Analyse von AFP kommt zu dem Schluss, dass sowohl Manifest als auch Video echt seien.